Rezophonic ha già annunciato dieci nuovi appuntamenti dal vivo

REZOPHONIC e SIAE

“Per Chi Crea Tour Club 2020″ Dal 7 febbraio 10 nuovi concerti in Italia

Pistoia, Fermo, Torino, Varese, Roma, Genova, Bergamo, Perugia, Napoli, Milano

Il progetto guidato da Mario Riso in 14 anni ha finanziato 171 pozzi, 15 cisterne e 3 scuole tra Kenya e Tanzania

Dopo “L’ultimo fiore del mondo”, il singolo uscito prima dell’estate che ha sancito il ritorno del progetto Rezophonic alla pubblicazione di materiale inedito, il collettivo musicale fondato e guidato da Mario Riso si appresta ad iniziare il 2020 con una serie di concerti che toccheranno l’intera penisola e la pubblicazione di nuovo materiale inedito sempre con tematiche ambientali. Dopo aver raccontato di Africa, acqua, spreco e rispetto nei confronti del pianeta, in un momento storico dove la sensibilità sociale a certi temi sta crescendo esponenzialmente, Rezophonic si candidano ad ambasciatori di un movimento in continua crescita. In 14 anni di attività il progetto ha finanziato 171 pozzi ,15 Cisterne per la raccolta di acqua piovana e 3 scuole il tutto in Africa al confine tra Kenya e Tanzania.

Clicca qui per vedere il video de “L’ultimo fiore del mondo”

Nel 2020 ottenuta la sostenibilità del progetto grazie al bando “Per Chi Crea”, programma promosso dal Mibac e gestito da SIAE, Rezophonic ha già annunciato sui social dieci nuovi appuntamenti dal vivo per portare il proprio messaggio ambientalista in giro per l’Italia. Il nuovo Tour vedrà la prima nazionale in scena il 7 febbraio a Pistoia per poi toccare le città e province di Fermo, Torino, Varese, Roma, Genova, Bergamo, Perugia, Napoli con la chiusura a Milano il 27 Marzo 2020.

Rezophonic è un supergruppo italiano fondato dal batterista Mario Riso (Movida, Rock Tv) a cui hanno partecipato negli anni oltre duecento musicisti della scena italiana tra cui membri di LacunaCoil, Negramaro, Negrita, Timoria, Linea 77, Caparezza e moltissimi altri. Dal 2006 ad oggi il progetto ha all’attivo tre album (Rezophonic – 2006, Rezophonic 2 – Nell’acqua – 2011), Rezophonic III – 2014) e numerosi singoli divenuti cavalli di battaglia come “L’uomo di plastica”, “Nell’acqua”, “Dalla a me (io sicuramente non la spreco)” fino a “L’ultimo fiore del mondo”. Un nuovo singolo è previsto per l’inizio del 2020 ad anticipare Rezophonic IV.

Il Tour

07.02.20 Santomato Live Club – Pistoia

14.02.20 Mind Studios – Civitanova Marche (FM)

20.02.20 Sacra birra- Torino

22.02.20 Madhouse Live – Mornago (VA)

28.02.20 Traffic Club – Roma

07.03.20 Crazy Bull – Genova

12.03.20 Druso – Ranica (BG)

13.03.20 Little Prince – Perugia

20.03.20 Sea Legend – Pozzuoli (NA)

27.03.20 Legend Club – Milano

FB: http://bit.ly/FB_Rezo

IG: http://bit.ly/IG_Rezo

Info & Booking: Moris Mazzone +39 3472212953 info@rocker-srl.com