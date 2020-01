Actor Day, un flash mob nel centro storico di Napoli per promuovere l’opera che racconta in musica la vita di San Pio

Share Facebook

L’ultima domenica dell’anno 2019 è stata per i napoletani una giornata di festa molto particolare: il cast del musical “Actor Dei – L’Attore di Dio”, in scena al teatro Trianon Viviani fino al 6 gennaio, ha dato vita a un vero e proprio flash mob (un estratto del musical della durata di sette minuti) che ha stupito la folla presente lungo le strade del centro storico partenopeo.

L’opera, che racconta in musica la vita di San Pio, è ideata e scritta dal cantautore Attilio Fontana, anche attore protagonista (sul palcoscenico veste il saio del frate divenuto Santo). Una manifestazione gioiosa, con gli attori vestiti con i costumi di scena, che ha dato colore alla giornata cittadina.

Actor Dei è uno spettacolo coinvolgente con videoimmagini scenografiche, animato da una compagnia composta da una trentina di attori, cantanti e ballerini, per la regia e le scene di Bruno Garofalo. Gli allestimenti sono di Rosario Imparato per Immaginando produzioni, l’organizzazione è di Mario Minopoli. Il vocal coach della compagnia è Maria Grazia Fontana. I costumi sono firmati da Maria Grazia Nicotra e le videoimmagini scenografiche sono curate da Claudio Garofalo. Regista assistente Gennaro Monti.

Il musical tornerà in scena mercoledì 1 gennaio. Le rappresentazioni saranno serali, alle 21, ad eccezione di quella domenicale, programmata alle 18.

Il botteghino del teatro è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 13:30. Informazioni: telefono 081 2258285, sito web all’indirizzo www.teatrotrianon.org.

Foto di Grazia Guarino