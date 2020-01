A Nerd Show: comics, videogames e cultura pop

Anche quest’anno il Quartiere fieristico di Bologna si trasformerà nel centro nevralgico del mondo nerd. Giunta alla sua terza edizione Nerd Show è sempre più grande e ricca, ben 4 padiglioni per 34mila metri quadrati, così che i visitatori possano uscire dall’ordinario e perdersi nello straordinario, passeggiando tra supereroi e personaggi dei cartoni animati, divertendosi nelle aree a tema e lasciandosi tentare dalle migliaia di gadget in vendita negli oltre 10mila metri quadrati di mostra mercato. Più di 250 ospiti italiani e internazionali, un centinaio di eventi e 10 palchi continuamente animati contribuiranno a rendere ancora più poliedrica una manifestazione che diverte intere famiglie, bambini, ragazzi e adulti, intrattenendo in egual misura gli appassionati e gli assoluti neofiti del mondo nerd.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto