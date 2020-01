Non vediamo l’ora di accogliere tutti voi nelle nostre sale per questa grande mostra

E’ già possibile acquistare on line sul nostro sito www.scuderiequirinale.it i biglietti per visitare la mostra.

Sono in vendita i biglietti per la prossima mostra dedicata a RAFFAELLO che le Scuderie del Quirinale presentano dal 5 marzo al 2 giugno in collaborazione con la Galleria degli Uffizi.

