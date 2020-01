A Roma l’esposizione di 30 nuove opere artistiche dedicate a David Bowie

(di seguito in SALA GRANDE): DANA GILLESPIE SHOWCASE – per la prima volta in tutta la sua carriera a Roma, la storica amica/sodale di David Bowie dai tempi della Swingin’ London e fino all’esplosione di Ziggy Stardust, proporrà un set composto da canzoni dell’epoca Glam (tra cui “Andy Warhol”, regalatale da Bowie subito dopo averla composta)

Proiezione di outtakes e spezzoni non andati in onda del film di Rita Rocca BOWIENEXT (Italia, 2018)

Un’esposizione di trenta opere ispirate all’Uomo delle Stelle e realizzate dagli artisti di AIR (Aerografisti Italiani Riuniti) sarà il fiore all’occhiello della David Bowie Glam Night by BowieNext, il primo grande evento romano dedicato a David Bowie che si terrà l’11 gennaio 2020 a Roma al Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2).