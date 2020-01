De André 2.0 in tour, venerdì a Parma

Share Facebook

A ventuno anni dalla morte di Fabrizio De André, ci sarà il concerto De André 2.0: non l’imitazione di un artista inarrivabile come De André, ma una vera e propria reinterpretazione, che si prende anche dei rischi, espressivamente parlando.

Venerdì 10 gennaio, al Campus Industry si ripercorrerà la carriera di questo cantautore straordinario. Una notte per emozionarci e ricordare uno degli artisti che meglio ha saputo far innamorare ogni generazione della sua musica. Uno spettacolo in cui i brani dal vivo si mescoleranno a immagini e testi per sfociare in un’unica, grande poesia.

In apertura: “Del merito nella virtù, della colpa nell’errore. Un tributo a Faber” con Giorgio Airaldi Schiavo. Ingresso a partire dalle 22:00, inizio concerto di apertura alle 22:45, De André 2.0 alle 23:30. Disponibili biglietti in cassa a 15 euro.

I De André 2.0 sono: Fabrizio Pollio – voce, Teo Manzo – voce / chitarra, Giuseppe Magnelli – chitarre, Mamo Iodrums – batteria, Eros Paolini – basso.

COME ARRIVARE

– Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15

– Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7

Campus Industry Music

Largo Simonini, Parma | Ingresso dal Parcheggio Scambiatore Sud

www.campusindustrymusic.com | www.facebook.com/campusindustrymusic

Tel.+39 0521 645146 | Fax +39 0521 640450 | Cell. +39 370 3046420

facebook.com/campusindustrymusic