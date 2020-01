Gigi D’alessio “Noi Due Tour 2020 – A Gentile Richiesta”

Share Facebook

Al via le prevendite per la nuova tournée nei teatri in partenza a marzo. Uno spettacolo dedicato ai fan che potranno richiedere i brani in scaletta

Al via, giovedì 9 gennaio per il Fan Club e da venerdì 10 gennaio per tutti, le prevendite del “Noi due tour 2020” di Gigi D’Alessio, che porterà il cantautore in tutta Italia dopo i due eventi speciali “Figli di un Re minore” insieme a Nino D’Angelo in programma il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.

Reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di “20 anni che siamo italiani” su Rai 1, Gigi torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a ottobre, e interagire così direttamente col cantautore.

Ad affiancare Gigi sul palco una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande intesa: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Queste le date annunciate: 17 marzo Brescia – Teatro Dis_Play, 18 marzo Bologna – Teatro EuropAuditorium, 21 marzo Montecatini – Teatro Verdi, 29 marzo Cremona – Teatro Ponchielli, 1° aprile Parma – Teatro Regio, 3 aprile Varese – Teatro Openjobmetis, 7 Torino – Teatro Colosseo, 18 Bari – Teatro Team, 22 aprile Crotone – PalaMilone, 24 aprile Catania – Teatro Metropolitan, 27 aprile Firenze – Teatro Verdi.

RTL 102.5 è media partner del tour.

I biglietti saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al Fan Club Ufficiale di Gigi D’Alessio (www.contanoecantano.com) dalle ore 11.00 di giovedì 9 gennaio alle ore 10.00 di venerdì 10 gennaio. La prevendita generale inizierà online su www.ticketone.it dalle ore 11.00 di venerdì 10 gennaio e dalle ore 11.00 di venerdì 17 gennaio nei punti vendita abituali.

Info: FRIENDS & PARTNERS – www.friendsandpartners.it.