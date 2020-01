Share Facebook

L’attore Gianclaudio Caretta è il protagonista maschile della commedia “L’uomo perfetto” dove interpreta il ruolo di ‘Robbi’ un robot tutto fare ma anche esigente, in scena dal 10 gennaio a Roma al Teatro dè Servi e poi in tour per tutta l’Italia. Con lui, sul palco, Milena Miconi e Nadia Rinaldi per la regia di Diego Ruiz. Nato a Taranto nel 1993, Gianclaudio esordisce al cinema 5 anni fa e ora, dopo vari ruoli sul grande schermo, arriva il debutto a teatro.

“Il palcoscenico è vita, è rapporto diretto con il pubblico, è adrenalina, è “buona la prima” – racconta Gianclaudio. È sentire il mormorio da dietro le quinte prima di entrare in scena. Gli occhi di chi si complimenta alla fine dello spettacolo”.

“L’uomo perfetto”:

Le nostre madri e le nostre amiche ci ripetono da anni che prima o poi l’uomo perfetto solcherà la soglia di casa, ma che per ora dobbiamo solo continuare a cercare. Ad un certo punto, però, trovare l’anima gemella sembra essere un lontano miraggio, o peggio una leggenda metropolitana. E intanto l’orologio biologico fa tic tac. C’è da dire che le donne sono diventate molto esigenti: lo vogliono alto, ricco, belloccio, gentile, romantico, passionale, protettivo ma anche vulnerabile quando serve. Diciamoci la verità: questo “uomo perfetto” non esiste! Dovremmo costruircelo personalmente, essere degli ingegneri genetici per mettere in un unico uomo tutte queste qualità e dare vita a un uomo sempre allegro, che sa ascoltare, che non parla mai di calcio, che non dimentica i compleanni e non si scoraggia mai, pronto a prendervi in braccio al vostro ritorno a casa… E voi, quanto sareste disposte a pagare per un campione del genere?

“L’uomo perfetto” tour :

Dal 10 al 26 gennaio – Roma – Teatro de Servi

dal 30 gennaio al 16 febbraio – Milano – Teatro Martinitt

21-22 febbraio – Trento – Teatro di Villazzano

8 marzo – Montegranaro (Fm) – Teatro La Perla

13 marzo – Scisciano (Na) – Teatro Comunale

14 marzo – Napoli – Casa della Musica

21 marzo – Cassano Ionio (Rc) – Teatro Comunale

22 marzo – Trebisacce (Rc) – Teatro Gatto

Biografia Gianclaudio Caretta:

Nato e cresciuto in Puglia (Taranto – 25/09/1993), è legatissimo alla sua famiglia ed alla sua città natale. Gianclaudio si diploma al liceo scientifico e gioca a tennis a livello agonistico. Dopo le superiori lavora come autista del carroattrezzi per il soccorso stradale. Affascinato dal cinema, si trasferisce a Roma per studiare presso la scuola d’arte drammatica “Artedattore” di Natalia Florenskaia. Negli anni sperimenta vari metodi formandosi tra Italia e America con Ivana Chubbuck, Bernard Hiller e il premio Oscar Paul Haggis. Il primo protagonista per il cinema è il thriller “DIABOLIKA” in lingua inglese, grazie al quale al “VII INTERNATIONAL SOCIAL COMMITMENT AWARD” riceve la ”Stella al merito” come “Young Starring Actor in an International Movie”. Interpreta poi Steven nel corto “L’ULTIMO APPLAUSO” di Claudio Fragasso. Successivamente per lo short film “BELLO DI MAMMA TUA” viene premiato come “Miglior Attore Protagonista” al “FILM FESTIVAL TERRA DI SIENA”. Nel 2016, a Tropea riceve il “PREMIO NAZIONALE DI CINEMATOGRAFIA RAF VALLONE” come “Attore Rivelazione dell’anno” e all’ “VIII PREMIO CULTURA E SOLIDARIETA’” la menzione speciale: “Brillante e giovane attore della Film Industry italiana e americana”. Nel 2017 interpreta un poliziotto in borghese coinvolto in una vicenda paranormale nel film “SCARLETT”. Al teatro Dal Verme di Milano conduce un workshop sul “Giornalismo d’inchiesta”. Nel 2018 è co-protagonista in “ED È SUBITO SERA” con Franco Nero e Gianluca Di Gennaro. Tratto dalla storia vera del giovane Dario Scherillo, ucciso dalla camorra per scambio di persona, il film è stato presentato nel 2019 in anteprima nazionale alla “Camera Dei Deputati” ed in anteprima mondiale al “Tcl Chinese Theatres” – Hollywood CA. Conduce poi l’evento “Diritti e Doveri di civiltà” a cura della Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. Nel 2019 si immedesima in un giovane papà con una vita problematica in “MORS TUA VITA MEA” di Alessandro Prete. È poi Alex, un disabile omosessuale nella commedia “LA GOCCIA E IL MARE” di Daniele Falleri (Vincitore giuria di varietà “Festival Tulipani di Seta Nera – Rai Cinema”; “Premio multietnico – Italian Black Movie Awards” – Vincitore “Festival Corti sul Mare”. Assieme a Carlotta Antonelli fa un salto negli anni 60 per dare vita ad una favola d’amore e bullismo, “ARIDA” di Francesco Maria Dominedò (Vincitore premio del pubblico “International Film Festival Terra di Siena”). È poi Stefano De Torres ne “IL GIORNO PIÙ BELLO” di Valter D’Errico, prodotto da Jo Champa e Susan Rockefeller. Un ragazzo dai sani principi che però dovrà fare i conti con la sua folle psiche, in totale antitesi con l’apparenza. (Menzione speciale “Taormina Film Festival”; “Premio Camomilla – Women for Women”; Premio Monica Scattini – “Festival Tulipani di Seta Nera – Rai Cinema”; Vincitore corto sociale “International Film Festival Terra di Siena”). Premiato inoltre dal Comune di Marcellina con la menzione “Per la magistrale e coraggiosa interpretazione”. In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, con un monologo su Rai 1 interpreta la “Lettera di Carmine Ammirati a sua mamma”, vittima di femminicidio. A dicembre 2019 riceve il “PREMIO LEX ET ARS” con la menzione: “All’attore Gianclaudio Caretta, che tramite la magia della settima arte, il cinema, combatte il femminicidio e la violenza sulle donne”. Nel 2020 sarà Robbi, robot tutto fare ma anche esigente, protagonista maschile della commedia “L’UOMO PERFETTO” con Nadia Rinaldi e Milena Miconi, per la regia di Diego Ruiz. In tournée nei teatri italiani dal 10 gennaio a fine marzo.

www.gianclaudiocaretta.com