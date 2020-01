Figurine Forever – 3ª Edizione Sabato 11 gennaio 2020

Share Facebook

Sabato 11 gennaio 2020 Figurine Forever – 3ª Edizione

Torna all’Estragon di Bologna la fiera della figurina. Mostra-mercato, giochi, scambio, solidarietà. E l’incontro con Beppe Signori

Sabato 11 gennaio torna al Parco Nord l’appuntamento con Figurine Forever, l’evento annuale dedicato agli appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

Una mostra mercato, incontri a tema, un’esposizione, giochi per grandi e piccoli: per un giorno Bologna sarà la capitale delle Figurine in tutte le sue possibili “declinazioni”. L’appuntamento di quest’anno sarà anche il primo raduno dell’Associazione Figurine Forever, nata ufficialmente nell’autunno 2019. Per l’occasione sono attesi a Bologna collezionisti da tutta Italia, Europa (in particolare Belgio e Spagna) e Stati Uniti.

FIGURINE FOREVER 3

La Fiera della Figurina sarà aperta dalle ore 9.00 alle 17.00 e vedrà la presenza di 50 stand con alcuni tra i migliori espositori e collezionisti d’Italia.

Nel corso della giornata saranno presenti anche autori ed editori di libri dedicati a calcio, basket, collezionismo e sport in generale.

Come nelle edizioni precedenti, Figurine Forever ospiterà l’esposizione di alcuni “pezzi rari” di proprietà di Giovanni Bellini. Quest’anno la mostra sarà dedicata alla storia del calcio inglese e il più grande collezionista di figurine al mondo porterà il suo album completo della Premier League stampato dalla Panini nel 2003, l’album più raro della storia perché venne subito ritirato dal mercato.

Non mancherà naturalmente la “free zone” per il libero scambio di figurine e card tra adulti e piccoli appassionati, tutti in cerca degli ultimi pezzi per completare il proprio album o collezione preferita.

Dopo il grande successo alla scorsa edizione, torna anche l’area Subbuteo per cultori e principianti, che potranno avvicinarsi a questo sport carpendo segreti e suggerimenti dei Campioni d’Italia Bologna Tigers presenti all’Estragon.

Novità di quest’anno sarà invece l’area bambini, dedicata ai giochi del presente e del passato con le figurine, il quizzone ed altri momenti di svago per i piccoli collezionisti.

Figurine Forever 3 sarà inoltre l’occasione per presentare le due nuove Celebrative Stickers: Giuseppe Signori e Lev Yashin. Solo a Figurine Forever 3 e solo per un numero limitato di copie (100) anche i non soci potranno acquistare le Celebrative Stickers. Successivamente la vendita tornerà ad essere riservata unicamente agli associati di Figurine Forever.

GLI INCONTRI

Sono 2 gli incontri programmati sul palco dell’Estragon:

– alle ore 11,00 si parlerà di editoria sportiva. Giornalisti, autori ed editori presenteranno al pubblico i loro libri;

– alle ore 14,30 si terrà “Figurine Story”, l’incontro con un campione del calcio, che si racconterà attraverso le figurine e sotto la consueta regia di Giorgio Comaschi. Protagonista di questa edizione sarà Giuseppe Signori.

FIGURINE FOREVER PER IL SOCIALE

Nel corso della giornata sarà possibile donare le proprie figurine e card per il progetto “Adotta con la figurina – Stickers Raising for Madagascar”, la campagna internazionale di raccolta figurine a sostegno delle adozioni a distanza in Madagascar ideata dall’Associazione Figurine Forever. lo scorso 6 gennaio il progetto di solidarietà ha coinvolto anche il Bologna F.C., che nel prepartita di Bologna-Fiorentina ha posizionate tre postazioni di raccolta presso i settori Tribuna, Curva Bulgarelli e Distinti dove i tifosi hanno potuto donare le proprie figurine e card doppie. Tutte le figurine raccolte (ad oggi circa 150.000), dal 10 gennaio 2020 saranno messe in vendita per i collezionisti che vorranno acquistarle e l’intero ricavato andrà a sostenere le adozioni a distanza presso il villaggio Tulear, in Madagascar, dove opera l’ONG Mondobimbi Tafita.

Figurine Forever sostiene inoltre il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone. L’11 gennaio saranno messi in vendita al costo di 30 euro ciascuno 18 album di figurine, con il set completo da attaccare, sul mondo animale. Tutto il ricavato sarà destinato all’adozione a distanza di 3 scimpanzé ospitati nel Centro.

L’incasso dei biglietti di ingresso della Fiera, inoltre, sarà devoluto alla Onlus No alla SLA.

FIGURINE FOREVER 3

c/o Estragon Club – via Stalingrado 83, Parco Nord

Ore 9.00-17.00

Ingresso: 5,00 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni e soci Figurine Forever.

L’intero ricavato dei biglietti sarà devoluto alla ricerca contro la SLA.

Info: 051 323490 (Estragon); www.figurineforever.com; www.estragon.it

L’Associazione Figurine Forever, nasce dall’incontro e l’amicizia di due collezionisti, Gianni Bellini ed Emiliano Nanni. Vuole diffondere la cultura del collezionismo delle figurine; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione; diffondere la cultura del collezionismo attraverso mostre, eventi, iniziative e proprie produzioni; porsi come punto di riferimento per il mondo del collezionismo e della passione sportiva; promuovere e gestire il progetto “Football Stickers Museum”. www.figurineforever.com