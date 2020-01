Share Facebook

Targa Tenco 2019 Per Il Miglior Album A Progetto Viaggio In Italia. Cantando Le Nostre Radici Torna All’auditorium Roma

Ven 17 Gen |21:00| Teatro Studio Borgna Sab 18 Gen |21:00| Teatro Studio Borgna

Le voci, la freschezza, la grinta, la passione di sedici giovani artisti per un percorso alla riscoperta della musica popolare del nostro Paese. E’ “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici” il concerto-spettacolo che torna all’Auditorium dopo il sold out della scorsa stagione. Un crescente successo che ha visto il cd/book tratto dal live, prodotto da Piero Fabrizi con i testi di Felice Liperi, arrivare ad essere premiato con la prestigiosa Targa Tenco, un riconoscimento assegnato da una giuria composta da circa 300 tra critici e giornalisti musicali.

Un progetto di Tosca in collaborazione con Paolo Coletta e Felice Liperi, con la direzione artistica e gli arrangiamenti di Piero Fabrizi, la regia di Massimo Venturiello e la partecipazione straordinaria della stessa artista romana, “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici” vede come protagonista una nuova generazione di musicisti, cantautori e interpreti, riuniti per l’occasione in un collettivo chiamato AdoRiza: Francesco Anselmo, Paola Bivona, Matteo Bottini, Valerio Buchicchio, Andrea Caligiuri, Salvatore Corallo, Rita Ferraro, Michela Flore, Sara Franceschini, Marta Lucchesini, Giulia Olivari, Giorgia Parmeni, Fabia Salvucci, Walter Silvestrelli, Eleonora Tosto e Carlo Valente. Lo spettacolo “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici” e’ nato ad Officina Pasolini.

Collettivo AdoRiza

Francesco Anselmo

Paola Bivona

Matteo Bottini

Valerio Buchicchio

Andrea Caligiuri

Salvatore Corallo

Rita Ferraro

Michela Flore

Sara Franceschini

Marta Lucchesini

Giulia Olivari

Giorgia Parmeni

Fabia Salvucci

Walter Silvestrelli

Eleonora Tosto

Carlo Valente

con la partecipazione straordinaria di

Tosca

a cura di

Tiziana Tosca Donati, Felice Liperi, Paolo Coletta

direzione musicale e arrangiamenti

Piero Fabrizi

Il trailer dello spettacolo: