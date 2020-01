Le piu’ famose colonne sonore del cinema , in uno spettacolo unico

Sul Palco del Teatro Concordia 10 musicisti on stage ed un corpo di ballo , per un esperienza live indimenticabile !

Uno dopo l’altro,i pezzi magici dei film più celebri,in una carrellata di successi che spazia dai superclassici ai nuovi miti.Le più famose colonne sonore del cinema, in uno spettacolo unico fatto di energia, passione e puro divertimento.Fra Hollywood e Cinecittà si muovono i Soundtruck, con un vasto repertorio di musica, video, coreografie, costumi ed effetti speciali, tutto rigorosamente dal vivo. Una band composta da dieci musicisti on stage per un esperienza live indimenticabile! Una ritmica ecletticain grado di spaziare fra i molti generi musicali proposti: sempre a proprio agio fra il rock e il dance, il soul e il funky. Una sezione fiati imprevedibile, capace di sorprendere ad ogni cambio di palco. Tre voci che si intrecciano creando armonizzazioni coinvolgenti e che interpretano tutti i pezzi in modo originale, senza mai cadere nell’imitazione.