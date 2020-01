Neri Per Caso in concerto a Parma

Share Facebook

Venerdì 17 gennaio al Campus Industry arrivano i Neri Per Caso, il gruppo a cappella per definizione in Italia. Apertura porte alle 22:00, inizio concerto alle 23:00. Biglietti in prevendita su Ticket One a partire da lunedì 9 dicembre a 13 euro più diritti.

Diventati famosi nel 1995 vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo, con il brano “Le ragazze” conquistarono la vetta delle classifiche, dove restarono per settimane. L’album omonimo valse ben 6 dischi di platino con quasi 700.000 copie vendute. In seguito, i Neri Per Caso nel corso della loro carriera hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi) e stranieri (Bobby McFerrin, solo per citarne uno), oltre a essere recentemente tornati, nel 2018, al Festival in occasione del duetto con Elio e le Storie Tese.

Oggi, i NPC tornano in tour con uno spettacolo emozionante che comprende in scaletta, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale e internazionale. Nel 2019 il gruppo ha anche pubblicato un album di cover dei Beatles, un’accurata selezione del magnifico repertorio beatlesiano per rivivere e raccontare i Fab Four. Un disco in cui troviamo la somma di sei voci abilmente armonizzate, che si fondono in una sola settima voce unica nel suo genere, quella dei Neri Per Caso.

COME ARRIVARE

– Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15

– Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7

Campus Industry Music

Largo Simonini, Parma | Ingresso dal Parcheggio Scambiatore Sud

www.campusindustrymusic.com | www.facebook.com/campusindustrymusic

Tel.+39 0521 645146 | Fax +39 0521 640450 | Cell. +39 370 3046420

facebook.com/campusindustrymusic | twitter.com/CampusIndMusic