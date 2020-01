Ancora poche settimane per iscriversi alla 9°edizione di Piano City Milano

Share Facebook

Il festival di pianoforte con oltre 400 concerti gratuiti in tutta la città in programma il 22, 23 e 24 maggio

Ancora poche settimane per iscriversi alla nona edizione di PIANO CITY MILANO, il festival di pianoforte più atteso dell’anno, con oltre 400 concerti gratuiti in tutta la città e non solo, in programma a Milano il 22, 23 e 24 maggio! Le candidature sono aperte fino al 31 gennaio sul sito www.pianocitymilano.it.

Dopo il successo di pubblico delle precedenti edizioni, Piano City Milano animerà per il nono anno consecutivo il capoluogo lombardo e i territori limitrofi: durante i tre giorni di festival, la musica dei pianisti partecipanti risuonerà dal centro ai quartieri periferici, dalle piazze alle terrazze dei grattacieli, dai parchi alle case private e in cortili di straordinaria bellezza, dal tramonto all’alba e dall’alba al tramonto. Dal 2011 ad oggi, il festival ha collezionato oltre 2.800 concerti, più di 3.000 ore di musica e coinvolto più di 1.100 location e circa 3.000 pianisti.

Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con il Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music&Art e Accapiù, che vanta la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini.

Fino al 31 gennaio è possibile iscriversi come pianisti, per suonare nelle abitazioni milanesi, in splendidi cortili o in spazi non convenzionali della città; proporre la propria casa (già dotata di pianoforte) o cortile per ospitare un concerto, oppure candidarsi come guest (per realtà a vocazione culturale e/o organizzazioni senza scopo di lucro) con concerti autoprodotti, direttamente sul sito www.pianocitymilano.it/iscrizione.

Per richiedere maggiori informazioni in merito alle candidature è possibile scrivere una email al seguente indirizzo iscrizioni@pianocitymilano.it.

«Il festival si rinnova di anno in anno con programmi d’eccezione e tanti progetti speciali, che prendono forma dalle proposte che riceviamo e seguono i movimenti di una Milano davvero viva e dinamica – dichiara Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di Piano City Milano – C’è spazio per tutti, giovani talenti e grandi maestri, per i generi musicali più vari e per luoghi di ogni tipo, unica regola il pianoforte. Piano City conferma la sua natura libera e partecipativa e vi invita a far parte della nona edizione di questa straordinaria festa in musica della città».

Piano City Milano nasce nel 2011 come primo festival diffuso della città e contribuisce all’onda di vitalità e alle sperimentazioni urbane e culturali che portano Milano a diventare la vibrante metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell’Associazione, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori che negli anni hanno investito in Piano City Milano – nell’immaginare una diversa visione di Milano. Tra i soci fondatori dell’Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la direzione esecutiva del festival.