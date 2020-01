FestivalNews: Stretto un accordo da Ilio Masprone e Innovation Media

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il 70° Festival di Sanremo, rappresenta un importante ricorrenza anche per i tanti elementi della sua storia.

Uno di questi è la 30° edizione di Festival News, storico giornale quotidiano dedicato al Festival di Sanremo, ideato e diretto da Ilio Masprone.

Per tale occasione, Ilio Masprone e Innovation Media hanno stretto un accordo di collaborazione che permetta un’informazione più diffusa e pervasiva, un uso più completo delle tecnologie per un rafforzamento della versione cartacea e di quella online con web e social. Ilio Masprone continuerà a firmare il giornale come direttore responsabile, la parte di direzione editoriale e operativa sarà coperta da Luca Giovannetti della Innovation Media, mentre le componenti grafiche e editoriali saranno chiamate a condividere le proprie capacità.

L’obiettivo è quello di portare Festival News a essere un vero city magazine della città di Sanremo che affronterà i diversi argomenti sempre in modo positivo e guardando al futuro, un magazine che presenterà veramente tutto ciò che succede a Sanremo in ambito festivaliero. Non mancheranno certo escursioni nella storia del Festival, nel gossip e nel dietro le quinte, argomenti certo cari per tutta la settimana del Festival.

Festival News diventerà la guida di tutto ciò che è Sanremo e Festival dal 2 a 9 febbraio.

La versione cartacea verrà diffusa, come sempre, solo nel periodo del festival, con una periodicità quotidiana, mentre web e social saranno in presa diretta con le diverse sale stampa, redazioni e le tante notizie. Durante il restante periodo dell’anno rimarrà la versione online con una periodicità frequenza settimanale.

Le notizie saranno liberamente presentate all’interno di Festival News nel formato giornale cartaceo, digitale, sito web-online e social. La modalità di presentazione della notizia sarà guidata da fattori di importanza, relazione e, ovviamente essendo privati, convenienza. Tutti i professionisti troveranno però un loro spazio.

Festival News sarà il primo giornale quotidiano del Festival tradotto anche in lingua inglese, in modo da poter coprire una platea di ascolto più ampia e variegata. La distribuzione di Festival News cartaceo sarà principalmente a Sanremo, nelle città vicine e per la prima volta, grazie alla traduzione inglese, anche nel Principato di Monaco.

Innovation Media mette anche a disposizione dell’operazione i suoi asset migliori, come il sistema editoriale SANREMO.IT composto dal Magazine “SANREMO.it Luxury & Lifestyle”, che con le prossime uscite presenterà il dopo Sanremo, ma più che altro con il dominio internet SANREMO.IT che grazie alla sua chiave esatta (Sanremo rappresenta da sempre sulla rete una delle parole più ricercate durante il festival), le diverse ricerche per informazioni troveranno soddisfazione con i domini www.sanremo.it e www.festivalnews.it.

Innovation Media, con i suoi asset e collaborazioni ci sarà, aperta alle partecipazioni e collaborazioni per un Festival di Sanremo 2020 sicuramente unico che indicherà la direzione per gli anni futuri.