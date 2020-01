Gazzelle, parte dal Mandela Forum di Firenze il “Post Punk Tour”

Share Facebook

Mercoledì 15 genaio 2020 – ore 21

Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze

Biglietti posti numerati: da 28,75 a 40,25 euro; parterre in piedi 32,20 euro

Prevendite Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it – www.ticketone.it (tel. 892 101)

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it – www.vivoconcerti.com

Parte mercoledì 15 gennaio dal Mandela Forum di Firenze il nuovo “Post Punk Tour” di Gazzelle. Dopo un anno da incorniciare, l’inarrestabile artista romano sarà di nuovo dal vivo, stavolta nei principali palazzetti d’Italia.

La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, vedrà l’artista protagonista a Firenze (15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum), Milano (sold out, 18 gennaio al Mediolanum Forum), Catania (24 gennaio al PalaCatania), Roma (sold out, 28 gennaio al Palazzo dello Sport) passando poi per Bari (5 febbraio al PalaFlorio) e Napoli (8 febbraio al Palapartenope) prima di far ritorno nella sua città d’origine il 9 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per la data fiorentina – posti numerati da 28,75 a 40,25 euro; parterre in piedi 32,20 euro – sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it. I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico nei punti vendita Box Office Toscana o via telefono con carta di credito allo 055.210804.

Gazzelle torna a Firenze dopo i due sold-out inanellati lo scorso marzo. A coronare un 2019 di grandi successi, lo scorso ottobre è uscito il nuovo progetto discografico “Post Punk” (Maciste Dischi/Artist First), disponibile al link https://gazzelle.lnk.to/PostPunk.

Quest’ultimo lavoro in studio del cantautore romano contiene ‘Polynesia’ (certificato disco di platino) ed è stato anticipato dal singolo ‘Settembre’, che conta 4,2 milioni di stream su Spotify: il videoclip, per la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa x bendo e la direzione artistica di Andrea Santaterra x bendo, è costruito attorno a un’illusione.

Il 30 novembre 2018, Gazzelle aveva pubblicato l’album ‘Punk’: certificato oro da Fimi/GfK Italia, con oltre 94 milioni di stream, il disco contiene ‘Tutta la vita’ (certificata oro), ‘Scintille’, (certificata oro), ‘Sopra’ (certificata platino) e la title track ‘Punk’ (certificata oro).

Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, è tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (i singoli “Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia e “Non sei tu” è disco di platino) e il primo tour, terminato a dicembre 2018 con tre date a Roma e Milano prodotte da Vivo Concerti, ha visto andare sold out oltre 90 live.

Foto di Nicola Cordì