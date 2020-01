Marco Masini da Aprile in tour nei principali Teatri

Share Facebook

Nel 2020 festeggia I 30 Anni Di Carriera Marco Masini

In Gara Al 70° Festival Di Sanremo Con Il Brano “Il Confronto”

Contenuto In “Masini +1, 30th Anniversary” Il Nuovo Album In Uscita Il 7 Febbraio Con 15 Duetti E 4 Brani Inediti! Disponibile In Formato Cd Digipack E Special Box Numerato 1000 Pezzi

Da Aprile In Tour Nei Principali Teatri

Si Aggiungono Una Terza Data A Firenze

Una Seconda Data A Milano E Una Nuova Data A Genova!

MARCO MASINI, che nel 2020 celebra 30 anni di carriera artistica, è in gara al 70° Festival di Sanremo con il brano “IL CONFRONTO” (Sony Legacy), scritto dallo stesso Marco Masini insieme a Federica Camba e Daniele Coro, che sarà contenuto in “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY”, il prossimo album dell’artista in uscita il 7 febbraio.

Il disco è la perfetta celebrazione di 30 anni di musica di Marco Masini, un artista capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio estremamente diretto ed espressivo unito a una sensibilità toccante ed empatica, che arriva dritta al cuore delle persone. Nell’album “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” sono contenuti 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici e 4 brani inediti, tra cui il singolo sanremese.

“MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” sarà disponibile in formato CD digipack e in special BOX numerato 1000 pezzi che includerà:

CD Digipack

Doppio LP

Foto 30*30 Autografata

Bandana Personalizzata

Ciondolo Tau Personalizzato

Tour Pass (non valido come titolo di ingresso)

L’album sarà acquistabile in pre-order da questa settimana.

Da aprile, inoltre, l’artista sarà in tour nei principali teatri italiani ed europei, tornando così a riabbracciare il suo pubblico dal vivo. Alle date già annunciate, si aggiungono ora una terza data a Firenze (24 maggio), una seconda data a Milano (28 maggio) e una nuova data a Genova (19 maggio)!

Queste le date ad oggi confermate:

3 aprile – MONS – Théâtre Royal de Mons

4 aprile – LIEGI – Forum de Liège

15 aprile – ZURIGO – Kaufleuten Club

16 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 aprile – ANCONA – Teatro delle Muse

25 aprile – BRESCIA – Dis Play

30 aprile – BOLOGNA – EuropAuditorium

2 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 maggio – TORINO – Teatro Colosseo

12 maggio – VENEZIA – Teatro Goldoni

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

18 maggio – PARMA – Teatro Regio

19 maggio – GENOVA – Politeama Genovese (NUOVA DATA)

22 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

24 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi (NUOVA DATA)

28 maggio – MILANO – Teatro degli Arcimboldi (NUOVA DATA)

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al Fan Club a partire dalle ore 10.00 di oggi, mercoledì 14 gennaio. Dalle ore 10.00 di mercoledì 15 gennaio, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Il tour è prodotto da Concerto Music in collaborazione con Friends & Partners.

Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017.