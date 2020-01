Billie Eilish firma il brano della colonna sonora del nuovo film di 007 “No time to die”

Share Facebook

In attesa di vederla sul palco dei prossimi GRAMMY AWARDS dove ha ricevuto 6 nomination BILLIE EILISH

L’artista americana che ha conquistato il mondo nel 2019 firma il brano della colonna sonora del nuovo film di 007 “NO TIME TO DIE”

EON Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM), e Universal Pictures International hanno annunciato che sarà BILLIE EILISH a cantare il tema portante della colonna sonora del 25mo capitolo della saga di JAMES BOND, “No Time to die”, il film nei cinema di tutto il mondo dal 2 aprile e in UK e USA dal 10 aprile.

BILLIE EILISH, la 18enne artista multiplatino e nominata ai Grammy, ha scritto il brano inedito con suo fratello e collaboratore, anch’esso nominato ai Grammy Award, FINNEAS.

Billie Eilish, eletta da Billboard America DONNA DELL’ANNO, è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano principale della colonna sonora di JAMES BOND.

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori del film “No Time To Die” hanno raccontato: “siamo davvero molto felici di annunciare che Billie e Finneas hanno scritto una canzone incredibilmente potente e commovente per No Time To Die, un brano che è stato confezionato impeccabilmente per inserirsi perfettamente nell’emotività della storia del film”.

La Eilish ha raccontato: “è pazzesco essere parte di questo progetto. È un grandissimo onere firmare il brano portante del film che è parte di una serie così leggendaria. James Bond è la saga più incredibile che esista. Sono ancora scioccata”.

Finneas ha aggiunto: “Scrivere il tema del film di James Bond è qualcosa che abbiamo sognato per tutta la nostra vita. Non c’è accoppiata più iconica tra cinema e musica se non brani come Goldfinger e Live And Let Die. Ci sentiamo così fortunati nel ricoprire un ruolo, seppur piccolo, in una saga così leggendaria e longeva come 007”.

Billie Eilish ha pubblicato il suo disco di debutto WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? a marzo del 2019.

Nominato ALBUM OF THE YEAR, il disco, che ad oggi ha totalizzato oltre 24 miliardi di stream nel mondo, ha debuttato alla prima posizione della Billboard 200 in America così come in altri 17 paesi del mondo.

La Eilish ha raggiunto anche la prima posizione della classifica singoli americana e della classifica radio con il brano “bad guy”.

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? è stato il disco più venduto in America nel 2019 e il disco di debutto più venduto di tutto il decennio (considerando tutte le categorie, uomini, donne e gruppi).

In Italia, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” è l’unico disco internazionale che nel 2019 è stato certificato Platino e “bad guy”, il primo singolo estratto dall’album, è stato certificato Triplo Platino. Ad oggi BILLIE EILISH è in radio con il singolo “everything i wanted”, già in Top20 dell’airplay.

L’album è stato interamente scritto e registrato da Billie Eilish e dal fratello Finneas nella loro casa di famiglia a Highland Park, Los Angeles.

Billie Eilish sarà tra gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia di consegna dei prossimi GRAMMY AWARD, il 26 gennaio.

BILLIE è la prima artista nata in questo millennio ad ottenere 4 nomination nelle categorie principali: RECORD OF THE YEAR e SONG OF THE YEAR per “bad guy”, ALBUM OF THE YEAR per “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” e BEST NEW ARTIST.

A queste si aggiungono poi altre 2 nomination per Miglior Performance Pop Solista e Best Pop Vocal Album portando così a 6 il numero totale di nomination.

FINNEAS ha ricevuto 5 nomination ai prossimi Grammy Awards tra cui la prestigiosa nomination come Producer of the Year, Non Classical.

Billie è stata inoltre nominata per la categoria BEST INTERNATIONAL FEMALE ai BRIT AWARDS (che si terranno il 18 febbraio) e ha ricevuto 7 nomination anche agli iHeartRadio Music Awards (che avranno luogo il prossimo 29 marzo a Los Angeles).

Cresce intanto l’attesa per il ritorno dal vivo di BILLIE EILISH che dopo i sold out registrati lo scorso anno con il WHERE DO WE GO? World Arena Tour, si prepara a tornare sui palchi di tutto il mondo nel 2020.

Il tour, che partirà a il 9 marzo, farà tappa anche in Italia con un’unica data evento nel nostro paese in occasione dell’IDAYS 2020. Appuntamento per il 17 luglio al MIND Milano Innovation District – Area Expo.