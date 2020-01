Torino: Outlet Village ospiterà “Wonder China in contemporary art“

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Wonder Cina in Contemporary Art” a Torino

TORINO OUTLET VILLAGE FESTEGGIA IL CAPODANNO CINESE.

Domenica 26 gennaio un fitto programma di iniziative per festeggiare l’anno del topo

Dedicate ai tanti turisti ma anche ai cinesi residenti, e a tutti coloro che amano la cultura e la tradizione orientale, Torino Outlet Village organizza per domenica 26 gennaio una serie di iniziative per la celebrazione del Capodanno cinese.

Torino Outlet Village dal 24 gennaio al 16 febbraio ospiterà la mostra “Wonder China in contemporary art“ presso la unit eventi nella piazza principale del Village.

Gli ospiti di Torino Outlet Village potranno visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 19.00.

La selezione di artisti, curata da Vincenzo Sanfo, esperto di arte cinese contemporanea e curatore di numerose mostre in Italia e all’estero, già curatore della Biennale di Pechino e professore alla Shandong University of Arts and Design di Jinan è incentrata su un percorso che parte dagli artisti provenienti dalle avanguardie storiche degli anni ’80, votate alla critica della società cinese, per proseguire con le nuove generazioni.

Oltre 50 opere, racconteranno l’evoluzione dell’arte cinese contemporanea con presenze ormai iconiche e di grande interesse culturale, oltreché dal forte impatto visivo.

La mostra, articolata per sezioni, presenta una serie di piccole personali che nel loro insieme costituiscono un percorso esaustivo sull’ evoluzione del linguaggio artistico cinese e presenta, per la prima volta a Torino, uno spaccato della sua complessa realtà artistica.

Con questa mostra, Torino Outlet Village nonostante la sua natura commerciale, intende proporsi al pubblico dei visitatori come luogo di cultura ed incontro, teso a favorire una migliore fruizione degli spazi, anche quale luogo di incontro.

La mostra è organizzata da Torino Outlet Village in collaborazione con Diffusione Italia International Group srl avrà il patrocinio dell’Istituto Confucio di Torino.

Durante i festeggiamenti del Capodanno Cinese spazio naturalmente anche allo shopping con un’eccezionale promozione durante gli ultimi due weekend di gennaio e il primo weekend di febbraio.

Salda in testa alle classifiche delle mete più sognate, l’Italia insieme alla Francia rappresenta per il turismo cinese la meta europea prediletta.

I dati parlano chiaro e sono destinati a crescere: la percentuale di turisti cinesi in visita nel nostro paese è cresciuta nel solo primo semestre del 2019 dell’8,2%.

Arte, cultura, storia, architettura, buon cibo e non ultimo lo shopping sono tra i fattori che catalizzano l’interesse del turismo cinese nei confronti del Bel Paese.

Unico Outlet Village alle porte di un capoluogo, Torino Outlet Village rappresenta una tappa obbligatoria per i turisti orientali e per i tanti cinesi che compongono le principali comunità presenti nei grandi centri urbani del nord Italia.