Il 20 gennaio si inaugura la Mostra per il centenario di Federico Fellini

Fellini, con il solito guizzo beffardo, prese un foglio bianco e iniziò a scrivere la sua dieta, quella che non avrebbe mai fatto: “La dieta dell’astronauta”. Quel foglio è rimasto per decenni in un cassetto, ora torna alla luce per il Centenario.

Negli anni Ottanta, durante la lavorazione de La città delle donne, intorno al tavolo della cucina erano riuniti quattro o cinque amici. Si discuteva di tutto, spesso dei temi più diversi e lontani dal film in corso di lavorazione. Quella volta il tema era la moda delle diete e del peso forma: quella “Punti” importata dagli Stati Uniti, quella per “Dimagrire senza fatica”, o la “Dieta dei geni”.

Un privilegio del quale beneficiavano entrambi: Cinecittà per avere sempre il suo Faro (così lo chiamavano le maestranze) a portata di mano; Fellini per proseguire una normalità anche al di fuori del lavoro.

Il regista è ospitato per il suo primo centenario dalla nascita fra i tesori bibliografici della prima biblioteca aperta al pubblico in Europa (1604).

In occasione della mostra è stato pubblicato il volume fotografico Federico Fellini (Edizioni Sabinae) che raccoglie in grande formato le 150 immagini provenienti dalla Fototeca Nazionale (CSC) da cui l’esposizione è tratta.

L’originale cartaceo, proveniente da una collezione privata, è stato denominato dallo stesso Fellini La dieta dell’astronauta. Un divertente gioco fra amici per far dimagrire, a suo modo, artisti e “astronauti”.

Una selezione di immagini per restituire l’uomo Fellini, il suo sguardo e la sua mimica. Un percorso non filmografico, né biografico, ma teso a restituire la personalità dell’artista.

