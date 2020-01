Paolo Conte per la prima volta sul palco del Lucca Summer Festival

Share Facebook

24 LUGLIO 2020 nella splendida cornice di Piazza Napoleone

Il cantautore astigiano, vera leggenda della musica italiana, sceglie Lucca Summer Festival per uno dei suoi due concerti dell’estate 2020 nel nostro paese.

Il prossimo 24 Luglio il cantautore piemontese si esibirà davanti alla statua di Maria Luisa di Borbone in uno spettacolo che lo vedrà riproporre tutti i suoi grandi classici a partire da Azzurro, il brano inizialmente interpretato da Adriano Celentano che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo.

Ed è stato proprio il 50° anniversario di Azzuro a dare spunto al disco “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” a cui ha fatto seguito il tour che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri europei e che a luglio lo farà approdare al Lucca Summer Festival.

“Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG), è stato registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme ad un’Orchestra composta da musicisti d’eccezione e vede inserita nella sua tracklist anche “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”.

Saranno soltanto due i concerti che Paolo Conte terrà nel nostro paese nell’estate 2020 e Lucca Summer Festival accoglie con orgoglio la scelta del Maestro di svolgere uno di questi due spettacoli in Piazza Napoleone.

Non resta quindi che attendere Venerdi 24 Luglio quando le note del pianoforte di Paolo Conte illumineranno il cielo della Toscana per un’altra magica notte di grande musica al Lucca Summer Festival.

