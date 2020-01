Liam Gallagher torna a Lucca 18 Anni dopo il memorabile show con Gli Oasis

Share Facebook

28 GIUGNO 2020 Liam Gallagher sceglie Lucca Summer Festival per la sua unica data italiana dell’estate 2020, una serata a cui gli amanti del British rock non possono mancare! Biglietti in vendita da venerdì 17 gennaio ore 10:00

A 18 anni dalla sua esibizione con gli Oasis, torna sul palco di Piazza Napoleone Liam Gallagher, forte di un disco, “Why Me? Why Not” che ha letteralmente esaltato pubblico e critica. Quella del 28 Giugno si preannuncia quindi come una delle serate più rock del prossimo Lucca Summer Festival ed essendo l’unico concerto estivo che Liam terrà nel nostro paese è facile prevedere un esodo dei suoi fans verso la Toscana!

Le cose belle accadono a quelli che sanno aspettare!

Liam Gallagher: con lo sguardo fisso verso l’orizzonte, come sempre. Perché lui lo sa, il meglio deve ancora venire.

Info e Biglietti:

