Shakira, torna in radio venerdì 24 gennaio con “Me Gusta”

In attesa della sua esibizione il prossimo 2 febbraio alla 54a edizione del Super Bowl, Shakira, l’artista multiplatino pluripremiata ai Grammy Awads, torna in radio venerdì 24 gennaio con “ME GUSTA”, il nuovo singolo già disponibile in digitale, in collaborazione con il cantante e rapper portoricano ANUEL AA, rivelazione del 2019 con la hit mondiale “China” interpretata con Daddy Yankee, Karol G, J Balvin e Ozuna.

“Me Gusta” arriva dopo alcuni mesi importanti per l’artista, che ha concluso l’anno con un medley dei suoi più grandi successi in occasione della finale di Coppa Davis 2019 e che ha pubblicato lo scorso novembre l’album live “Shakira In Concert: El Dorado World Tour”.

Shakira ha venduto più di 80 milioni di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 Grammy Awards e 11 Latin Grammy Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’unica artista sudamericana ad aver raggiunto la prima posizione in classifica negli Stati Uniti e ad aver avuto 4 singoli nella Top 20 dei brani più venduti degli ultimi 10 anni, oltre ad essere una delle 5 artiste più viste su YouTube di tutti i tempi. All’età di 18 anni ha fondato la Pies Descalzos (Barefoot) Foundation che fornisce sostentamento a oltre 6 mila bambini in Colombia e altri paesi come Haiti e Sudafrica. Nel 2011 è stata nominata membro della “Advisory Commission on Educational Excellence for Hispanics”. Inoltre, è stata coach durante la quarta e la sesta stagione di “The Voice”. L’ultimo album “El Dorado” è arrivato alla numero 1 su iTunes in 37 Paesi, e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 1 miliardo di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di streaming di tutti i tempi. A novembre 2018 ha concluso con grandissimo successo il suo “El Dorado World Tour”, a cui è seguito l’album live “Shakira In Concert: El Dorado World Tour”. Al momento sta lavorando al nuovo album e il 2 febbraio si esibirà alla 54a edizione del Super Bowl all’Hard Rock Stadium di Miami.