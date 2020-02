Pinguini Tattici Nucleari a Firenze “Fuori Dall’Hype Ringo Starr”

Portatori di handicap Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o telefonicamente allo 055210804 (pagando con carta di credito). Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.

Sconti e riduzioni I bambini sotto 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

I biglietti – posti numerati da 29,90 a 46 euro; parterre in piedi 34,50 euro – sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it. I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico nei punti vendita Box Office Toscana o via telefono con carta di credito allo 055.210804.

Nel frattempo cresce l’attesa per il tour nei palazzetti, che sta già riscuotendo un successo clamoroso: martedì 3 marzo i Pinguini Tattici Nucleari saranno in concerto al Mandela Forum di Firenze. Il concerto fiorentino rientra nel cartellone Il Teatro?#bellastoria!, progetto della Fondazione CR Firenze dedicato ai giovani tra i 16 e i 21 anni (https://www.ilteatrobellastoria.it).

Dopo lo straordinario terzo posto al Festival di Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti ad abbracciare il pubblico in FUORI DALL’HYPE RINGO STARR INSTORE TOUR. Martedì 18 febbraio, alle ore 18, saranno alla libreria Feltrinelli Red di Firenze, per presentare il nuovo progetto discografico DALL’HYPE RINGO STARR (Sony Music).