Santa Severa: a Carnevale “Le Fiabe al Castello”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Nel weekend di Carnevale, il 23 febbraio, il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, si trasformerà in un castello magico e incantato, popolandosi di creature fantastiche che racconteranno storie adatte a grandi e piccini, ispirate alla tradizione favolistica popolare italiana, con lo spettacolo itinerante “Le fiabe del castello”, realizzato dalla Compagnia Le Chat Noir.

Il progetto, infatti, è parte del programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa come centro di Posta giovanile nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalla Regione Lazio Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Lo spettacolo verrà allestito nel corso di una residenza artistica della durata di una settimana, che coinvolgerà 16 giovani attori under 35 coadiuvati dalla giovane regista, attrice e autrice Annabella Calabrese e da Daniele Esposito, in veste di autore. Il gruppo lavorerà insieme, all’adattamento e alla messa in scena di alcune fiabe italiane tratte dalla tradizione popolare e alla rappresentazione delle stesse all’interno degli spazi del suggestivo Castello di Santa Severa.

L’evento del 23 febbraio, dunque, rappresenta un’occasione unica per i più piccoli e per le loro famiglie, per esplorare gli spazi fiabeschi del castello baciato dal mare ed emozionarsi vivendo da vicino storie di giganti buoni, principesse guerriere, perfide streghe e bambini coraggiosi. Uno spettacolo itinerante, in cui potersi addentrare nelle atmosfere sognanti delle fiabe italiane e del loro patrimonio spesso dimenticato, che valorizza e mette in risalto la tradizione letteraria attraverso un attento e particolareggiato lavoro di ricerca e improvvisazione, che ne restituisce la bellezza, avvolgendole in una dimensione onirica e coinvolgente per i bambini e non solo, grazie anche alla cornice architettonica del Castello di Santa Severa e il suo sguardo sul mare.



Regista e autrice del progetto è Annabella Calabrese, regista, autrice e anche attrice cinematografica e teatrale, nel cast del film “Un nemico che ti vuole bene” con Massimo Ghini e Diego Abatantuono presentato al Festival del Cinema di Locarno e interprete di numerosi altri successi. Ad affiancarla come autore supervisore del progetto è, invece, l’autore e regista Daniele Esposito, vincitore di numerosi premi con il progetto “A little Bullet”, tra cui il Premio Amarcort 2016, la Menzione Speciale Pitch inThe Day Roma Creative Contest 2017 e il Canary Islands International Film Market 2018. Entrambi sono fondatori, insieme a Valentina Calabrese, della “Compagnia Le chat Noir”, una giovane realtà che da anni opera sul territorio, occupandosi di produzione cinematografica, teatrale e di formazione.

L’evento è a ingresso libero e gratuito con due spettacoli, ore 11.00 e ore 15.00. E’ gradita la maschera per i bambini

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600,

00058 – Santa Marinella

T. +39.06.39967999