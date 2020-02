Dido ritorna in concerto in Italia per un unico live il 27 luglio al Castello di Udine

Share Facebook

Twitter

Pinterest

I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 20 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

La diva della musica inglese ha pubblicato a novembre una riedizione del suo ultimo disco, “Still on My Mind”, su etichetta BMG.

Con l’uscita del suo nuovo album, Dido è stata l’artista femminile che ha venduto di più in UK nel 2019. E’ seguito il suo primo tour nel mondo da oltre 15 anni, con ovazione di critica e pubblico. Il repack include il singolo “Just Because”, versioni acustiche di hit celeberrime come “Thank You” e “White Flag” ed un nuovo brano “This Is Love”.

“Still On My Mind” è uscito a distanza di venti anni esatti da “No Angel”, il disco di debutto di DIDO, contenente le hit “Here With Me”, “Don’t Think Of Me” e “Thank You”. L’album, uno dei maggiori successi discografici del Regno Unito nella prima decade degli anni 2000, nel corso degli anni ha venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo, permettendo alla cantautrice di conquistare oltre 40 dischi di platino a livello globale