Beth Hart ritorna in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale

Ben conosciuta anche in Italia, sold out agli Arcimboldi l’anno scorso, Beth Hart ritorna in concerto domenica 2 agosto nella magnifica cornice del palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale, per la decima edizione di Tener-a-mente. Sugar Shack è il secondo singolo dall’ultimo album ‘War In Mind’, prodotto da Rob Cavallo (già produttore di Alanis Morisette, Linkin Park, Paramore, Green Day tra gli altri). Un magnifico brano che starebbe benissimo nella colonna sonora di un 007 movie, super accattivante dal ritornello ipnotico.

Versione originale per gli amanti di Beth da sempre ed anche re-mix, da una idea di Goldhouse (Billie Eilish, Maggie Rogers)