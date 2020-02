Dropkick Murphys hanno fissato un’altra data in Italia al Festival di Majano il prossimo 29 Luglio

Share Facebook

Dopo l’appuntamento di Febbraio 2020 a Milano, i Dropkick Murphys e le loro rullate punk rock hanno fissato un’altra data in Italia – l’unica per l’estate – al Festival di Majano il prossimo 29 Luglio.

Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra i Dropkick Murphys ci regalano live scatenati e unici, il gruppo di Boston è capace di far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l’allegria e la potenza della propria musica. La travolgente band conquista anche le classifiche, l’ultimo lavoro discografico “11 Short Stories of Pain&Glory”, uscito nel 2017 (sull’etichetta Born&Bred Records fondata dai componenti stessi della band), è finito dritto nella top 10 delle classifiche di vendita americane di Billboard, confermando il gruppo come leader indiscusso del movimento celtic punk mondiale.

Una band da sempre schierata, con testi impegnati e gesti privati e pubblici che mettono in risalto il loro volere essere un megafono come personaggi pubblici e come uomini, così divenne un culto l’episodio di qualche anno fa, quando il bassista Ken Casey usò il suo strumento per rimuovere fisicamente un neo-nazista dal palco, anche se leggenda vuole che il gruppo non fosse propriamente ammirato dai colleghi della scena hardcore di Boston, molto più brutali (ma anche banali?) nelle loro canzoni anti polizia e anti-stato, i Dropkick sono stati capaci di essere meno diretti e più ricercati nelle loro tematiche, una modalità che ha permesso loro di aprirsi al pubblico e negli anni togliersi parecchie soddisfazioni come la partecipazione alla colonna sonora di “The Departed – il bene e il male” di Martin Scorsese il cui protagonista – Leonardo Di Caprio – pare sia uno dei più grandi fan dei Dropkick, in ogni caso il loro pezzo “I’m shipping up to Boston” è stato inserito in una delle scene principali del film.

Proprio una hit oramai senza tempo come “I’m Shipping Up to Boston” si uniscono alle recenti canzoni come “Rose Tattoo” diventate subito dei nuovi classici e i Dropkick Murphys non hanno mai perso la capacità di rinnovarsi, crescere, ma soprattutto divertire e divertirsi quando sono sul palco!

Il recente show italiano all’Alcatraz di Milano ha fatto registrare un loro ennesimo clamoroso successo italiano, i Dropkick Murphys sono la testimonianza vivente che la musica, fatta con fiducia e passione, può avere un successo indipendentemente da sonorità alla moda

DETTAGLI

DROPKICK MURPHYS

DATA UNICA ESTIVA — MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO

Prevendite disponibili su Ticketone.it da mercoledì 19 febbraio, ore 11.00

Prezzo € 35,00 + ddp

Per informazioni www.hubmusicfactory.com