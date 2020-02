Billie Eilish presenta il brano per la prima volta dal vivo questa sera ai Brit Awards 2020

Share Facebook

A pochi giorni dall’uscita di No Time To Die, tema musicale del prossimo film di James Bond, entrato direttamente al #1 della Uk Chart ufficiale, Billie Eilish è pronta a proporlo per la prima volta dal vivo in occasione dei Brit Awards 2020, che si terranno questa sera alla O2 Arena di Londra. La giovanissima star, accompagnata dal fratello Finneas, produttore del brano insieme a Stephen Lipson e suo indispensabile collaboratore, sarà raggiunta sul palco per l’occasione da due vere icone, ovvero dal compositore e produttore Hans Zimmer, che ha curato gli arrangiamenti orchestrali, e dal leggendario chitarrista e co-fondatore degli Smiths Johnny Marr.

No Time To Die, uscito venerdì scorso, è anche il primo singolo di Billie Eilish a raggiungere la prima posizione in classifica nel Regno Unito. Il videoclip ha già totalizzato oltre 26 milioni di visualizzazioni nelle prime 90 ore sul canale Youtube/Vevo ufficiale dell’artista, la più giovane della storia ad aver scritto e registrato il brano portante per la colonna sonora di un film della saga di James Bond. Il film esce in sala il 2 aprile prossimo nel Regno Unito, il 10 negli USA.

Il palco della O2 Arena, che stasera ospita l’esibizione di Billie Eilish ai Brit Awards 2020, sarà prossimamente anche la sede dei suoi 4 concerti londinesi, previsti a fine luglio e già sold out, parte del ricchissimo calendario del “Where do We Go? World Tour”, che include una sola data in Italia il 17 luglio 2020 al MIND Milano Innovation District (Area Expo). Billie Eilish, fresca vincitrice di 5 Grammy ai recenti Award di Los Angeles (senza contare i 2 premi attribuiti a Finneas), terrà il suo show nello stesso spazio che nel 2018 ha ospitato il primo e unico concerto in Italia di Eminem. Media partner ufficiale del concerto a Milano è Radio Deejay.

Il primo tour mondiale fra grandi arene e festival, nei quali la giovane stella ascendente del nuovo dark pop mondiale si esibirà per la prima volta come headliner, debutta il 9 marzo prossimo con le prime 23 date negli USA già tutte sold out. Seguono tappe in Sud America, prima di approdare in Europa a inizio luglio e poi trasferirsi in Oriente.

BILLIE EILISH – MILANO, VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Info: www.livenation.it

MIND Milano Innovation District (Area Expo)

Ingresso: POSTO UNICO: € 50,00 + diritti di prevendita

PIT: € 75,00 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili nei circuiti www.Ticketmaster.it (online) e www.Ticketone.it (online e punti vendita sul territorio), acquistabili anche tramite Bonus Cultura 18app

Billie Eilish “Where Do We Go?” 2020 World Tour Dates

09/03 – Miami, FL – American Airlines Arena SOLD OUT

10/03 – Orlando, FL – Amway Center SOLD OUT

12/03 – Raleigh, NC – PNC Arena SOLD OUT

13/03 – Filadelfia, PA – Wells Fargo Center SOLD OUT

15/03 – New York, NY – Madison Square Garden SOLD OUT

16/03 – Newark, NJ – Prudential Center SOLD OUT

18/03 – Washington, DC – Capital One Center SOLD OUT

19/03 – Boston, MA – TD Garden SOLD OUT

20/03 – Brooklyn, NY – Barclays Center SOLD OUT

23/03 – Detroit, MI – Little Caesars Arena SOLD OUT

24/03 – Chicago, IL – United Center SOLD OUT

25/03 – Indianapolis, IN – Bankers Life Fieldhouse SOLD OUT

27/03 – Nashville, TN – Bridgestone Arena SOLD OUT

28/03 – St. Louis, MO – Enterprise Center SOLD OUT

03/04 – Los Angeles, CA – The Forum SOLD OUT

04/04 – Los Angeles, CA – The Forum SOLD OUT

05/04 – Los Angeles, CA – The Forum SOLD OUT

07/04 – San Francisco, CA – Chase Center SOLD OUT

08/04 – Sacramento, CA – Golden 1 Center SOLD OUT

10/04 – Seattle, WA – Tacoma Dome SOLD OUT

11/04 – Vancouver, BC – Rogers Arena SOLD OUT

15/04 – Denver, CO – Pepsi Center SOLD OUT

17/04 – Omaha, NE – Centurylink Center Omaha SOLD OUT

15/05 – Gulf Shores, AL – Hangout Music Festival

16/05 – Gulf Shores, AL – Hangout Music Festival

17/05 – Gulf Shores, AL – Hangout Music Festival

25/05 – Tlajomulco De Zuñiga, Mexico – Arena Vfg SOLD OUT

27/05 – Mexico City, Mexico – Palacio De Los Deportes

30/05 – Sao Paulo, Brazil – Allianz Parque

31/05 – Rio De Janeiro, Brazil – Jeunesse Arena

02/06 – Tortuguitas, Argentina – Directv Arena SOLD OUT

03/06 – Tortuguitas, Argentina – Directv Arena

05/06 – Santiago De Chile, Chile – Movistar Arena

07/06 – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

18/06 – Dover, De, Usa – Firefly Music Festival

19/06 – Dover, De, Usa – Firefly Music Festival

20/06 – Dover, De, Usa – Firefly Music Festival

21/06 – Dover, De, Usa – Firefly Music Festival

10/07 – Algés, Portugal – Nos Alive

13/07 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome SOLD OUT

14/07 – Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena SOLD OUT

15/07 – Cologne, Germany – Lanxess Arena SOLD OUT

17/07 – Milano, Italy – Mind, MI Innovation District (Area Expo)

18/07 – Paris, France – Lollapalooza Paris

19/07 – Antwerpen, Belgium – Antwerps Sportpaleis

21/07 – Manchester, United Kingdom – Manchester Arena SOLD OUT

22/07 – Manchester, United Kingdom – Manchester Arena SOLD OUT

24/07 – Birmingham, United Kingdom – Arena Birmingham SOLD OUT

26/07 – London, United Kingdom – The O2 SOLD OUT

27/07 – London, United Kingdom – The O2 SOLD OUT

29/07 – London, United Kingdom – The O2 SOLD OUT

30/07 – London, United Kingdom – The O2 SOLD OUT

23/08 – Seoul, South Korea – Venue Tbd

25/08 – Shanghai, China – Mercedes-Benz Arena

28/08 – Taipei – Taipei Arena

30/08 – Hong Kong, – Asia World-Expo Arena

02/09 – Tokyo, Japan – Yokohama Arena

05/09 – Manila, Philippines – Mall Of Asia Arena

07/09 – Jakarta, Indonesia – Indonesia Convention Exhibition.