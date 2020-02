Fabrizio De André & Pfm: Mostra pocket per festeggiare gli 80 anni

Un’ampia selezione di queste fotografie è parte di una mostra flash in corso alla Wall Of Sound Gallery di Alba fino al 29/02. Si tratta di una mostra pocket poichè abbiamo deciso di stampare molte di quelle storiche immagini anche nel formato più piccolo, 18x24cm, ad un prezzo speciale, tutte incorniciate e quindi pret a porter!

Fino ad oggi l’unica testimonianza visiva di quella storica tournée era rappresentata dalle fotografie di Guido Harari, raccolte nel 2008 nel volume “Evaporati in una nuvola rock”, curato da Guido con Franz Di Cioccio e pubblicato da Chiarelettere. Guido è tra gli intervistati da Veltroni nel film per raccontare la sua esperienza al seguito di quel tour.