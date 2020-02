Stasera gioco in casa – 8 aprile 2020 – ore 21 Stasera gioco in casa – 9 aprile 2020 – ore 21 Stasera gioco in casa – 2 maggio 2020 – ore 21 Stasera gioco in casa – 3 maggio 2020 – ore 17

Nell’ambito della necessaria riorganizzazione del calendario, slitteranno in avanti anche le date del live di Morandi dell’11 e 12 aprile. Questi due concerti andranno in scena rispettivamente sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 17.

Recuperati anche i concerti ‘Stasera gioco in casa’ di Gianni Morandi del 26 e 27 febbraio, che andranno in scena rispettivamente mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, sempre alle ore 21.

Gianni Morandi “Stasera gioco in casa, una vita di canzoni” nuove date per i concerti sospesi