Il primo trailer italiano del nuovo original movie targato disney+ Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato

Diretto da Tom McCarthy – premio Oscar per la sceneggiatura de Il Caso Spotlight – Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato è scritto da McCarthy con Stephan Pastis sulla base del libro di Pastis. I produttori sono Jim Whitaker, p.g.a., e Tom McCarthy, p.g.a., con Michael Bederman e Kate Churchill come produttori esecutivi. Il film è interpretato da Winslow Fegley (Timmy), Ophelia Lovibond (la madre), Kyle Bornheimer (il compagno della madre), Wallace Shawn (insegnante) e Craig Robinson (il consulente scolastico).

Il film segue le esilaranti gesta di Timmy Frana, uno stralunato eroe bambino che insieme al suo partner, un orso polare di 700 chili di nome Total, gestisce la Superfrana Spa, un'agenzia investigativa di Portland. L'inetto ma determinato Timmy, vive in un mondo di adulti, fra loro, una madre oberata di lavoro con il compagno di cui Timmy diffida, un insegnante/nemesi e un consulente scolastico che non lo capisce, tutto mentre cerca di diventare il miglior detective del mondo pur essendo ancora uno studente delle elementari.