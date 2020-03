Share Facebook

DOVE C’È SPAGHETTI C’È MUSICA…e la musica è di tutti ANCHE A CASA!

Alla luce delle restrizioni governative per l’emergenza Covid-19, SPAGHETTI UNPLUGGED e NASTRO AZZURRO presentano SPAGHETTI UNPLUGGED Home Edition, una serata in live streaming che tutta Italia può fruire da CASA, in ottemperanza alle indicazioni del decreto.

Domenica 15 marzo, dalle 21.00 alle 23.00 in diretta sulla pagina Facebook di Spaghetti Unplugged, sarà possibile regalarsi una #domenicaitaliana in piena regola con: intrattenimento in diretta con risposta ai commenti del pubblico; live performance di Gianmarco Dottori, che esegue i brani richiesti dagli amici che si uniranno in collegamento da casa; un open-mic digitale con la messa in onda di contributi audio-video mandati da utenti precedentemente selezionati (per info su come partecipare alla selezione https://bit.ly/2IKZYss); contributi audio-video di due note guest a sorpresa; interventi in diretta dalle case dei partecipanti tramite Skype; e per non farci mancare nulla, Giovanni Romano ci prepara in diretta un piatto di spaghetti come si deve, da replicare ognuno nella propria cucina.

A garantire la messa in onda ci sarà PEPPER POT, partner tecnico e crew di produzioni audiovideo con molteplici esperienze della musica e nella tv e cinema, che mette a disposizione di Spaghetti strumentazione e know-how, offrendo al pubblico quasi due ore di intrattenimento.

Un ringraziamento speciale va a Marmo e Largo Venue (Roma), Apollo Club (Milano) e Cortile Café (Bologna) che saranno con tutti noi virtualmente.

La serata sarà “powered by” Nastro Azzurro, birra premium più bevuta al mondo e ideatrice della piattaforma Nastro Azzurro Live a sostegno della musica indipendente italiana.

Il brand ha deciso di supportare questa sperimentazione ambiziosa utile a creare un ponte tra locali, artisti e pubblico. Nastro Azzurro infatti è da sempre a fianco di chi guarda al futuro con creatività e positività, di chi non si ferma ma anzi continua a seguire la propria strada e di fronte alle difficoltà si reinventa e promuove nuove idee.

Spaghetti Unplugged e Nastro Azzurro offrono un contenuto video streaming a cui tutti gli italiani possono partecipare da casa loro, cercando di lanciare un messaggio positivo: anche nelle difficoltà possiamo inventarci qualcosa di nuovo e creativo, trovare soluzioni utili, sempre nel pieno rispetto delle regole!