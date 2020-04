Il Centro Medico Milano Unisalus radiologia a domicilio

Share Facebook

Il centro medico polispecialistico Unisalus ha attivato il SERVIZIO DOMICILIARE di RADIOLOGIA A DOMICILIO ECOGRAFIA A DOMICILIO MISURAZIONE DELLA SATURAZIONE EMOGLOBINICA ARTERIOSA A DOMICILIO SERVIZIO INFERMIERISTICO PER MEDICAZIONI E PRELIEVI DEL SANGUE A DOMICILIO VISITE SPECIALISTICHE PER SOSPETTO CORONA VIRUS .

Un aiuto alle persone durante l’Emergenza Coronavirus

Il Centro Medico Milano Unisalus si propone nel panorama della sanità lombarda, e milanese in particolare, come convinto interprete della necessità di una complessiva presa in carico del paziente. Presa in carico che permetta di comprenderne a fondo lo stile di vita, le abitudini alimentari, lo stato psicologico, le condizioni socioeconomiche. In questo momento di grande emergenza, seguendo protocolli preventivi tramite triage telefonico, abbiamo attivato SERVIZI DOMICILIARI:

QUALI E COME USUFRUIRNE

QUALI

SERVIZIO DOMICILIARE di RADIOLOGIA, ECOGRAFIA, MISURAZIONE DELLE SATURAZIONE, SERVIZI INFERMIERISTICI E VISITE

COME USUFRUIRNE Con i Servizi Domiciliari Operiamo su Milano ed Hinterland, Questo tipo di servizi, permettono al paziente che le necessiti anche per patologie pregresse, di non spostarsi dal suo domicilio, così da ridurre le occasioni di rischio di contagio. I nostri Operatori Sanitari utilizzano Occhiali protettivi, mascherine FFP3; camici usa e getta, guanti usa e getta. Forniscono le mascherine anche al paziente. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite telefono od e mail

SERVIZI VIDEOCONSULTO: QUALI E COME USUFRUIRNE

QUALI

VISITE MEDICHE IN VIDEO CONSULTO (onde evitare gli spostamenti dei pazienti da casa)

CONSULTI OSTETRICI (soprattutto per le mamme in gravidanza, che sono soggetti ad alto rischio per la salute loro e del feto) alle quali spesso sono state annullate le visite programmate

CORSI PRE PARTO (i corsi che si tenevano presso consultori ed ospedali sono stati sospetti, ma le gravidanze proseguono lasciando le mamme con tanti dubbi e timori)

CORSI NEONATALI (rivolti alle neomamme che hanno da poco partorito e che hanno tanti dubbi, incontrano difficoltà nell’allattamento, nel sonno)

VIDEO CONSULENZE CON PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA perché questo è un aspetto di grande preoccupazione, sia per coppie che vivendo a contatto 24/24h hanno forti litigate, e persone più fragili che sono spaventate ed in preda al panico per la situazione contingente.

COME USUFRUIRNE

È stata realizzata una piattaforma per video consulti, tramite la quale il paziente può collegarsi con il Medico Specialista e può effettuare il pagamento con Carta di Credito e Pay Pall. (Video consulti da 50€) L’accesso può essere effettuato tramite Pc, Tablet e smart phone tramite un invito che sarà inviato alla mail personale del paziente. Per appuntamento dovrà contattare la struttura tramite telefono od e-mail.

PRESSO LA NOSTRA SEDE: QUALI E COME USUFRUIRNE

QUALI

Presso la nostra struttura effettuiamo prelievi e visite specialistiche (Allergologia; Andrologia; Cardiologia; Chirurgia Plastica; Chirurgia Vascolare; Dermatologia (trattamento Psoriasi e Vitiligine); Ecografia; Endocrinologia; Endodonzia; Dietologia; Fisiatria; Fisioterapia; Gastroenterologia ed Epatologia; Genetica Medica; Geriatria; Ginecologia e Ostetricia; Medicina Estetica; Odontoiatria, Ortodonzia e Pedodonzia; Ortopedia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; Pneumologia; Proctologia; Podologia; Psicologia; Radiologia; Reumatologia; Terapia del dolore; Urologia; Osteopatia)