Buon compleanno Eric Clapton che oggi compie 75 anni! Tanti anni di grandissima musica catturati in questa selezione di immagini: dal servizio fotografico di Robert Whitaker per la copertina dell’album dei Cream “Disraeli Gears” (1968) all’iconico ritratto di Art Kane per il numero speciale della rivista “Life” dedicato al “New Rock” (1968), alle foto di Gered Mankowitz scattate durante la “Super Session”, al ritratto di Barry Feinstein per la copertina del primo disco solistico di Eric (1970), alle immagini più recenti degli anni Ottanta e Novanta realizzate da Luciano Viti (inclusa una foto della reunion dei Cream alla Royal Albert Hall di Londra del 2005) e da Guido Harari.

