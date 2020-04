Share Facebook

Twitter

Pinterest

Per tutto il mese di Aprile in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) il video del nuovo Artista del Mese selezionato da MTV New Generation sarà

MOSE – “PARLIAMO PIANO”

È MOSE l’ Artista Del Mese selezionato da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair.

Da mercoledì 1° aprile il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque

“PARLIAMO PIANO” di MOSE

MTV New Generation ha selezionato MOSE perché è un giovane cantante, e cantautore, che con poche canzoni ha già dimostrato chiaramente il suo gran potenziale, e questa sua canzone, “Parliamo Piano”, ha davvero tutti i requisiti e le caratteristiche per farsi conoscere dal grande pubblico senza sfigurare con le hit del momento.

È una canzone intima, su una base reggaeton rallentata, il testo è scritto molto bene e il video restituisce l’idea del sentimento di privazione, di incomprensione in un momento nevralgico di una relazione in bilico. Il video è in contrasto con la solitudine del pezzo, perché è girato in un club stretto e claustrofobico, come se MOSE riuscisse ad estraniarsi in un suo spazio mentale e ad isolarsi dal rumore assordante della gente e della musica

prendendosi dello spazio mentale per calmarsi e riflettere.

Regista: Luca Frustaci

Nel mese di Aprile “PARLIAMO PIANO” di MOSE

sarà perciò il video italiano più trasmesso su

MTV Music (canale 704 di Sky).

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 14.690 schede di artisti con 22.479 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band con o senza contratto discografico.

Quelli ritenuti più meritevoli da MTV – nel pieno rispetto dell’indipendenza editoriale del canale – entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canale 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.

Biografia MOSE

Giovane cantautore della periferia milanese, Mose scrive e produce fin da quando era piccolissimo. Un bisogno, un’esigenza innata e immutata di usare la musica per trasmettere emozioni. A soli 21 anni, affidandosi unicamente alla sua passione e voglia di arrivare, è riuscito ad ottenere con i suoi due primi singoli autoprodotti più di 7 milioni di views complessive. “Ho paura” è il brano che segna per Mose un nuovo capitolo nel suo percorso artistico, un testo profondo che racconta le paure, le incertezze e i sogni di una generazione. Sono tanti i riconoscimenti che “Ho paura” ha raccolto, il più significativo sulla piattaforma Tik Tok, il social network musicale per eccellenza, dove “Ho paura” ha ottenuto la terza posizione nella classifica dei brani più utilizzati e dove Mose ha raggiunto, in pochissimo tempo, numeri altissimi di fan. Il singolo successivo, “Perfetti Sconosciuti”, ha raggiunto 4,2 milioni di stream su Spotify ed è grazie a questo riconoscimento di pubblico e alla collaborazione con il producer Big Fish che oggi Mose è pronto per la sfida più importante, il suo primo album.