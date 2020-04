Leggenda, appuntamento al 2021 Rimandata la terza edizione del festival di Empoli

Share Facebook

Appuntamento al 2021 con Leggenda, l’unico festival in Toscana dedicato alla lettura e all’ascolto per bambini e ragazzi dagli 0 ai 14 anni. La terza edizione, originariamente in programma dal 20 al 24 maggio a Empoli, organizzata dal Comune di Empoli, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Renato Fucini”, Giallo Mare Minimal Teatro, il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine (Soc. Cooperativa Libreria Rinascita, Libreria Cuentame e Libreria San Paolo) e la cooperativa PromoCultura, con il patrocinio e il supporto di Regione Toscana, è ufficialmente rimandata al prossimo anno, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

A dare la notizia è la sindaca Brenda Barnini: “È con grande dispiacere che devo annunciare ufficialmente che l’edizione di Leggenda Festival Empoli del 2020 prevista per fine maggio non si terrà. Non ci sono le condizioni per poterla mantenere. Non sappiamo ancora a che punto saremo nella lotta al virus per quella data ma sicuramente non saremo tornati alla possibilità di frequentare luoghi affollati. C’è poco da aggiungere se non la promessa che tornerà nel 2021 e che sarà sicuramente un’edizione Leggendaria”.

“Eravamo pronti per questa nuova edizione di Leggenda – aggiunge Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli – , erano tanti gli incontri in programma con numerosi autori. Le scuole avevano risposto con entusiasmo e numerose ai laboratori organizzati da Promocultura e da Giallo Mare. Lavoreremo con ancora più energia per l’edizione 2021”.

Gli organizzatori della manifestazione di concerto con le istituzioni porgono i più sentiti ringraziamenti a tutti i soggetti coinvolti, agli artisti, agli autori, agli insegnanti e alla speciale squadra dei “leggendari”, il team di produzione formato dai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Empoli, rinnovando l’appuntamento per il 2021.