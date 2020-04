Da venerdì 24 aprile “Bigger Love”, il nuovo singolo di John Legend

Share Facebook

“Questa canzone è una celebrazione dell’amore, della resilienza e della speranza”, racconta Legend, “L’ho scritta l’anno scorso, prima che qualcuno di noi potesse immaginare cosa sarebbe diventato il 2020. Il messaggio del brano e che l’amore può aiutarci a superare questi tempi bui e la musica può trasmetterci gioia e ispirazione. Spero che porti un po’ di luce nelle giornate delle persone.”

Scritta da Legend insieme a Ryan Tedder, Zach Skelton e Cautious Clay, “Bigger Love” segue la pubblicazione di “Actions” e di “Conversations In The Dark”, entrambi inclusi nel nuovo disco della star internazionale.

John Legend ha interpretato “Bigger Love” durante il “One World: Together At Home” lo speciale in streaming di Global Citizen in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità nato per supportare gli operatori sanitari impegnati in prima linea contro la pandemia del Covid-19. Il cantautore è apparso anche nella versione televisiva dell’evento curato da Lady Gaga, insieme a Billie Eilish, Elton John, Lizzo, Maluma, Paul McCartney e Stevie Wonder, per citarne alcuni. Lo speciale digitale e l’evento televisivo sono stati trasmessi sabato 18 aprile su più piattaforme streaming e su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW e iHeartMedia. Per ulteriori informazioni: www.globalcitizen.org/togetherathome.

Il cantautore eseguirà “Bigger Love” anche in occasione di “Saving Our Selves: A BET COVID-19 Relief Effort”, in onda il 22 aprile alle ore 20:00 ET su BET. Questo evento speciale, in collaborazione con la NAACP e United Way Worldwide, che avrà tra gli ospiti anche DJ Khaled, Chance the Rapper, Kelly Rowland, ha come fine quello di fornire un supporto finanziario, educativo e comunitario diretto agli afroamericani più duramente colpiti dalla crisi da Coronavirus.