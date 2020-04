bresciaunita, una nuova versione di “Grazie Mille” a chi rischia la vita negli ospedali

Share Facebook

Davide Brio Briosi, voce e volto di tv, emittenti e locali bresciani (e non), in questo momento così difficile ha avuto una bella idea. Quella di registrare una versione di “Grazie Mille” di Max Pezzali / 883 che vuol ringraziare chi rischia la vita negli ospedali per aiutare chi soffre per colpa del Covid 19. E’ nato così #bresciaunita

Il video è disponibile sul sito del Giornale di Brescia e su Facebook a questo indirizzo: https://www.facebook.com/briostaff/videos/10223872168898523/ ma nasce per essere condiviso ovunque.

Ecco come Davide Briosi ha raccontato l’iniziativa sui social:

“Prima di pubblicare questo video, io, Alberto Peretti e Francesco Andreoli, con il gentilissimo aiuto della moglie Debora (bresciana tra l’altro) siamo pure riusciti a farlo vedere a Max Pezzali, il quale ci ha risposto di sentirsi onorato (grazie Max❤️). Abbiamo voluto ringraziare, con un piccolissimo gesto, insieme a tanti amici, tutte le persone che ogni giorno combattono per la nostra salute e sicurezza”.

“Cercavamo insieme ai nostri radioascoltatori di trovare un modo per ringraziare tutte le persone coinvolte in prima linea per questo maledetto virus, ho pensato insieme al filmmaker Francesco Andreoli (nostro coach del progetto alternanza scuola lavoro del Giornale di Brescia) ed il noto dj bresciano Alberto Peretti (in arte dr.Space) di realizzare una rivisitazione del brano Grazie Mille degli 883”.

“Nel video abbiamo cercato di coinvolgere il nostro pubblico, quello della radio, quello costretto a restare a casa, quello che ogni giorno rispetta le regole e che, con questo semplice gesto e le distanze corrette (il tutto è stato realizzato da casa), vuole mostrare un umilissimo segno di riconoscimento a chi deve rimanere in prima linea, ogni giorno, per cercare di contenere questa emergenza”.

“Nel video compariranno, come simbolo, alcuni di questi “soldati silenziosi” accompagnati dal nostro numeroso coro che coinvolge molti bresciani; Noterai cantanti professionisti ed alcuni calciatori come Andrea Cistana e Leonardo Morosini, tutti in vesti non ufficiali, tutti insieme perfettamente in linea con il titolo del nostro progetto: #bresciaunita”.