Earth Day 2020. La bellezza della natura italiana nelle 30 foto finaliste di Obiettivo Terra

Le 30 foto finaliste al concorso fotografico Obiettivo Terra saranno rese note domani, mercoledì 22 aprile, nel corso della diretta streaming “50° Earth Day. La bellezza della natura: opportunità per la ripresa del turismo in Italia”, promossa da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana Onlus e Federparchi, in collaborazione con Cobat e Opera2030.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: “Riaprire i parchi naturali in sicurezza per un turismo sostenibile e #CovidFree”.