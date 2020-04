La Gaga Symphony Orchestra per sostenere la Protezione Civile

Share Facebook

Un omaggio all’Italia e agli italiani di tutte le età per sostenere il Dipartimento della Protezione Civile e fronteggiare insieme l’emergenza Coronavirus

La Gaga Symphony Orchestra, ensemble orchestrale assolutamente unico nel suo genere formato interamente da professionisti under 35, con il nuovissimo video Nel blu dipinto di blue (Da Ba Dee) pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube intende sensibilizzare tutti i suoi fan a sostenere il Dipartimento della Protezione Civile in questo difficile momento di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19.

Dopo il video tributo alla Casa de Papel che ha contato oltre 300.000 visualizzazioni a poche ore dalla sua pubblicazione su Facebook e il primo video “anti Covid” registrato da casa con 15 musicisti sull’arrangiamento di Good Times di Ghali, la Gaga Symphony Orchestra torna a lanciare un messaggio positivo in questa lunga quarantena con l’ambizioso ensemble da ben 30 elementi, i quali singolarmente dalle proprie abitazioni hanno provveduto ad eseguire la parte guidati live in remoto dalla bacchetta del direttore Simone Tonin come fossero in buca, a teatro.

Da questo esperimento sinfonico ne è nato quindi il video Nel blu dipinto di blue (Da Ba Dee) che accosta simpaticamente, sotto il segno delle sonorità symphonic-pop – genere che da sempre caratterizza l’ensemble orchestrale – due canzoni lontanissime tra loro ma allo stesso tempo profondamente italiane: la prima parte si apre infatti con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, celeberrimo pezzo presentato per la prima volta nel 1958 al Festival di Sanremo, che ha fatto la storia della canzone italiana ed è stato scelto per il flashmob radiofonico delle emittenti nazionali il 20 marzo scorso quale simbolo della lotta contro il Coronavirus; per poi passare con un “effetto TikTok” a Blue, il pezzo-icona che nel 1998 ha lanciato il gruppo dance torinese degli Eiffel 65 conferendogli fama mondiale.

Il progetto della Gaga Symphony, riassunto nell’hashtag #MusicaVirale, nasce con il duplice intento di strappare un sorriso ai propri fan durante questo difficile periodo e trasmettere il messaggio di “non mollare” proprio ora, ma attenersi alle regole, resistere ed essere oggi più che mai solidali, stringendoci virtualmente gli uni agli altri in una grande comunità unita nel nome della musica.

Infatti, anche se i dati che riguardano il nostro Paese iniziano ad essere timidamente confortanti, è necessario ancora molto lavoro e impegno a tutti i livelli prima di poter entrare nella Fase 2 post lockdown. Proprio per questo crediamo che il Servizio nazionale della protezione civile, operando a livello nazionale, regionale e comunale con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, continui a rivestire un ruolo fondamentale per la nostra sicurezza e il nostro benessere, per supportare i servizi sanitari, sociosanitari e sociali, attuare misure di ordine pubblico e di soccorso pubblico, assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate dalle misure urgenti di contenimento, organizzare insieme ai volontari i servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena e in ultimo, ma non meno importante, informare costantemente la popolazione e i media sull’andamento della pandemia.

Ma la Gaga Symphony non si ferma qui per intrattenere i suoi fan e sensibilizzarli sul fronte musicale. Ha infatti da poco lanciato, sempre sul suo canale YouTube, la rubrica Gaga Suggests: una playlist settimanale che seleziona 7 brani di musica classica, scelti dall’amplissimo repertorio cameristico, operistico e sinfonico, dal barocco al contemporaneo, per un tour educativo ed esplorativo tra le sonorità “madre” di tutti i generi musicali. Una sorta di viaggio alle origini per capire la radice comune della musica occidentale, proposto tutte le domeniche di questo periodo di quarantena, con la possibilità di votare sulla pagina Facebook ufficiale – ogni settimana per le 24 ore successive alla pubblicazione di ciascuna playlist – il brano preferito, che verrà spiegato dal M° Simone Tonin, direttore d’orchestra e fondatore della Gaga Symphony Orchestra, in una particolarissima guida all’ascolto. Per avvicinare tutti alla musica, con occhi e orecchie nuove, in puro “stile Gaga Symphony”.

Sosteniamo insieme il Dipartimento della Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (tutti i dettagli sono pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile)

Conto corrente bancario aperto presso:

Banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Via del Corso 226, Roma

Intestato a:

Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN:

IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387

Causale:

Musica Virale