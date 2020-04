Senhit ospite del programma televisivo internazionale “Europe Shine a Light”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il 16 maggio SENHIT rappresenterà San Marino nello show che per una sera unirà tutta l’Europa “EUROPE SHINE A LIGHT”, il programma pensato da EBU e da NOS per rendere omaggio agli artisti che avrebbero partecipato all’Eurovision Song Contest 2020, cancellato per l’emergenza sanitaria mondiale, in diretta in Italia su Rai 1, San Marino RTV, Rai Radio 2 e sulle piattaforme digitali RaiPlay e Sanmarinortv.sm dalle ore 20.35.

“Europe Shine A Light” andrà in onda contemporaneamente a livello internazionale, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la finale di Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam.

Senhit condividerà così con tutta l’Europa il brano eurovisivo “Freaky!”, un inno alla libertà pieno di energia, prodotto da Gianluigi Fazio e scritto dallo stesso Fazio con gli hit maker danesi Henrik Steen Hansen & Nanna Bottos. Un singolo con una forte carica electro pop e un groove funky, che lo rendono molto attuale e in linea con il percorso artistico di Senhit, una celebrazione della libertà di vivere fuori dagli schemi, senza preoccuparsi dei pregiudizi. Qui il video con la regia di Luca Tommassini.

Allo show sono stati invitati a partecipare tutti i 41 artisti selezionati per l’ESC 2020, non ci sarà la gara ma non mancheranno le sorprese.

Intanto Senhit e Luca Tommassini, creative director che l’avrebbe accompagnata nella gara, hanno regalato ai fan eurovisivi una divertente coreografia del brano “Freaky!”, che unisce passi di danza conosciuti da tutti ai movimenti che la cantante avrebbe portato sul palco (qui il video tutorial: www.instagram.com/tv/B-Rhbe0ISfA/?igshid=1pud9xpacqe3i).

Tra i personaggi che si sono cimentati nella coreografia: Paola Barale, Claudia Gerini, Justine Mattera, la ballerina statunitense Autumn Miller, la coreografa, giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, Anastasia Kuzmina e Vera Kinnunen sempre da Ballando con le stelle e Carmit Bachar delle Pussycat Dolls.

Inoltre Senhit ha ideato e lanciato sulla sua pagina Instagram la challenge #hugforesc2020 con l’intento di coinvolgere tutti i concorrenti dell’edizione cancellata in un virtual hug. Il primo nominato è stato Blas Cantò per la Spagna, al momento la catena ha coinvolto anche Cipro, Norvegia, Svezia, Svizzera, Germania, Bulgaria, Romania, Lituania, Islanda, Australia, Portogallo, Paesi Bassi e Grecia!