Paolo Belli la nuova trasmissione live su Facebook e YouTube: “Belli in Casa”

Musica live, risate, chiacchiere e pensieri …uno show da casa per chi è a casa!

Con Paolo anche due musicisti: Thomas Romano e Francesco Guerra.

La seconda puntata venerdì 24 aprile alle 21

OSPITI Giorgio Panariello, Ciccio Valenti, Sasà Salvaggio, Peppe Iodice, Paolo Bettini,

Danilo Da Fiumicino, Marco Ligabue, Veronica Maya e Antonio Mezzancella

22 aprile 2020 – “Belli in Casa” è lo show ideato e condotto – rigorosamente da casa! – da Paolo Belli e che vede in ogni puntata la partecipazione di alcuni fra i tantissimi amici del cantante e conduttore, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Paolo Belli Ufficiale” e sul canale YouTube “paolo belli”. Ospiti della seconda puntata, in onda venerdì 24 aprile alle 21: Giorgio Panariello, Ciccio Valenti, Sasà Salvaggio, Peppe Iodice, Paolo Bettini, Danilo Da Fiumicino, Marco Ligabue, Veronica Maya e Antonio Mezzancella: un grande cast per un format tanto semplice quanto vincente, iniziato per gioco in questo periodo di stop forzato ma che da subito ha riscosso un grandissimo quanto inaspettato successo fra visualizzazioni, commenti e condivisioni. Con Paolo, ad accogliere i tanti volti noti che ogni settimana intervengono in diretta, 2 colleghi ed amici, Thomas Romano e Francesco Guerra.

“Belli in Casa” è pensato come un vero e proprio show TV di prima serata con tanto di sigla, una versione di “Un Giorno Migliore” riarrangiata per l’occasione e realizzata dalla mitica Paolo Belli Big Band. Gli ospiti si collegano da casa propria e, durante la diretta, contributi video mandati dalla regia si alternano a momenti di “chiacchiera”, risate e riflessione. Spazio ovviamente anche alla musica live e alle richieste da casa: gli spettatori possono infatti intervenire inviando messaggi che vengono letti in tempo reale da Paolo e dai suoi amici.

La prima puntata del “Belli in Casa”, andata in onda sabato 18 aprile, ha visto la partecipazione fra gli altri di Cristina Chiabotto, Beppe Carletti, Raimondo Todaro ed è visibile al seguente link https://www.facebook.com/paolobelliufficiale/videos/687172235364522/

DOVE VEDERE “Belli in Casa”

Facebook https://www.facebook.com/paolobelliufficiale/

You Tube https://www.youtube.com/channel/UC7kZnCLJyLAOQCvBS4SWSEQ