Anna da venerdì 24 aprile in digitale “Bando Remix”

Il singolo già disco d’ORO

dopo aver segnato il record per ANNA come artista più giovane al vertice della classifica singoli italiana

sta viaggiando spedito anche nelle playlist e nelle radio estere

Milano, 22 aprile 2020. Da venerdì 24 aprile sarà disponibile in tutti gli store digitali “BANDO REMIX”, una nuova versione del successo della rapper sedicenne spezzina ANNA accompagnata da due dei nomi più importanti della scena urban italiana: MADMAN e GEMITAIZ.

I due artisti avevano fin da subito colto le potenzialità di “BANDO” dimostrando ancora una volta un fiuto eccezionale nel riconoscere una hit e hanno lavorato ad un remix davvero incredibile.

ANNA, dal canto suo, è stata onorata di poter collaborare con due pietre miliari della scena rap italiana, una collaborazione di cui ovviamente va molto orgogliosa.

Il brano, diventato ormai un successo nel nostro paese da più di due mesi ai vertici delle classifiche digitali e ufficiali (record in Italia per un artista così giovane per ben 3 settimane al n.1 della classifica Fimi-GFK dei singoli italiani), dopo aver totalizzato oltre 19 milioni di stream ha fatto capolino anche nelle playlist Spotify di gran parte del mondo.

Per la precisione, il brano è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti (con un picco alla posizione n.2), Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan. A queste si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove “Bando” è arrivata alla posizione n. 4.

Ma non è tutto. Il brano è stato inserito in più di 280 playlist nel mondo incluse alcune playlist importanti a livello internazionale come Swag, Pollen e Anti Pop.

A chiudere il cerchio anche le radio. Dopo l’Italia (dove il brano è arrivato nella Top30 nonostante il genere Trap noi sia così preponderante nelle playlist radiofoniche del nostro paese) “BANDO” è in programmazione anche Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Svizzera ed è solo l’inizio.

Tutto questo è il segno che “Bando” è riuscita a superare tutte le barriere di genere e legate alla lingua italiana.

Classe 2003 con già oltre 304 mila follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola.

Una biografia che ha il suo punto fondamentale in “BANDO”, brano nato lo scorso dicembre da un beat preso da YouTube e che in pochissimo tempo ha raggiunto risultati incredibili.

Pubblicato ufficialmente su tutte le piattaforme digitali il 31 gennaio (pochi giorni dopo la firma con Virgin Records), “BANDO” ha macinato giorno dopo giorno record su record ottenendo in meno di 2 mesi il disco d’ORO e arrivando a superare quota 19 milioni di stream su Spotify e oltre 2 milioni e mezzo di ascoltatori al mese sulla stessa piattaforma. Ma non è tutto: “BANDO” è arrivata in vetta anche alla classifica di Apple Music e Shazam oltre ovviamente a quella ufficiale FIMI-GFK dove è rimasta in vetta per 3 settimane consecutive.

Anche la stampa si è accorta di “BANDO” e queste sono alcune delle reazioni:

NOISEY:

“Bando di Anna è uno dei pezzi del momento, un rap tutto carico su un beat house”

“Va avanti l’avventura di “BANDO” di Anna che a settimane dall’uscita sta continuando a fare numeri impressionanti”

IL CORRIERE DELLA SERA: “Anna, 16 anni, rivelazione rap. Subito in vetta con Bando”

LA REPUBBLICA: “è la carica delle ragazze del rap. In prima fila c’è Anna, spezzina, 16 anni: da tre settimane guida la classifica dei singoli con Bando, elettro-rap cadenzato in cui mette in fila parole come fossero lame”

TV SORRISI E CANZONI:

” Al momento Anna sembra essere l’artista più interessante in circolazione”

[…] la forte dipendenza che dà questa canzone”

QN LA NAZIONE (La Spezia): “Un ritornello ipnotico, che ti entra nel cervello per non uscire più […]

Lei ‘spacca’, con frasi che non sempre vogliono dire qualcosa, spesso paiono addirittura senza senso, ma il suo flow entra in testa”

IL SECOLO XIX (La Spezia): “Voce graffiante e grinta da vendere”

SKY TG 24: “Anna. Un’artista dal chiaro talento, classe 2003, frutto della nuova scuola, con tanta voglia di fare, di sporcarsi le mani e dimostrare il proprio potenziale”

ROLLING STONE:

“la sedicenne di La Spezia, con la sua megahit Bando, ha battuto ogni record di precocità diventando l’artista italiana più giovane di sempre a conquistare il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia […]”

“La sua ‘Bando’ è appiccicosa e così sfacciatamente lol da diventare cool”

FANPAGE: “Anna è diventata la nuova promessa del mondo rap. […] In poco più di un mese è riuscita a diventare una star, arrivando a fare concorrenza ai big che hanno preso parte a Sanremo”.

ALL MUSIC ITALIA: “un talento destinato ad esplodere, una proposta riuscita a farsi notare in maniera inattesa in un terreno minato come quello della scena rap italiana al femminile. […] Anna porta in scena la sua Bando, arrivando all’appuntamento radio consapevole di avere già per le mani un piccolo cult”

DONNA MODERNA:

“equilibrio perfetto di professionalità, bravura e un pizzico di spregiudicatezza e faccia tosta”

“La nuova star del rap italiano”

IL FOGLIO: ““Bando”, la hit nata su TikTok che ora asfalta Sanremo”

IL SECOLO XIX (Ed. Genova): “Il rap ha una nuova regina. Sfacciata e giovanissima.

[…] Anna, seppur giovane, ha un modo di rappare forte, diretto e con aria di sfida”

IL FATTO QUOTIDIANO.IT: “Viene da La Spezia la giovane promessa del rap che sta spopolando con “Bando”, tanto da conquistare la vetta dei singoli più venduti. I segreti del successo? Fortuna e linguaggio diretto”

BILLBOARD: “’artista-fenomeno del momento grazie a Bando, singolo al numero 1 della classifica ufficiale. Anna, sedici anni, ne parleremo a lungo”

MTV: “Il successo di “Bando”, la canzone della giovanissima e talentuosa Anna, è inarrestabile!”

ROCKIT: “Anna Pepe polverizza ogni record di precocità in classifica con la sua “Bando””

PANORAMA: “Anna Pepe, per tutti solo Anna, a 16 anni ha ipnotizzato l’Italia. La rapper di La Spezia è la voce di “Bando”, brano agile che mette le radici in testa già al primo ascolto”.

LA REPUBBLICA (ed. Genova): “Anna, 16 anni da hit parade. […] Non si sa quale sia il suo segreto, fatto sta che è impossibile levarsela dalla testa”

BELLA CANZONE: “i numeri non mentono e quelli di questa artista raccontano una storia senza precedenti nel nostro paese”

IO DONNA: “Se l’avete sentito anche solo una volta, difficile tirarselo via dalla testa. Non è un caso che Bando abbia già regalato all’esordiente Anna, 17 anni il 15 agosto, il record di artista più giovane in vetta alle classifiche italiane dei singoli”

E la storia continua…