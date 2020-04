Piccole Scuole, nasce il progetto “Dove sta di casa la scuola?”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Un ambiente formativo per i docenti e le famiglie sulla “casa – laboratorio”

Nasce il nuovo laboratorio virtuale “Dove sta di casa la scuola?”, a cura del Movimento delle Piccole Scuole di Indire. L’iniziativa vuole mettere in evidenza l’importanza delle case come territori da esplorare, luoghi ricchi di “fatti educativi”, promuovendo l’immagine di una scuola dell’emergenza “a bassa intensità digitale”, specialmente per quei territori dove la connettività risulta più complicata. L’obiettivo è di affiancare i docenti delle Piccole Scuole, trovando nello spazio-casa soluzioni, anche creative e alternative, per poter essere efficacemente vicini ai loro alunni.

La collaborazione di numerosi esperti offrirà ai docenti la possibilità di usufruire di proposte operative per attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso fenomeni e materiali che possiamo incontrare negli spazi domestici.

In concreto, verrà organizzato un ciclo di webinar; il primo partirà il prossimo 28 aprile alle ore 17, con il titolo “La casa come laboratorio, la casa come contesto di esplorazione”, e sarà condotto da Francesco Tonucci pedagogista e responsabile del progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini”, e da Franco Lorenzoni, maestro e coordinatore della Casa Laboratorio Cenci.

Nei webinar verranno illustrate varie attività didattiche concepite per essere svolte ovunque, grazie all’uso di materiali reperibili in ogni casa, e lavorando con tecnologie digitali semplici e “povere”, poiché tante famiglie e tanti territori non hanno strumenti e connessioni adeguati.

Di seguito il calendario webinar: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/calendario-webinar-la-casa-laboratorio/

L’iniziativa, coordinata dalle ricercatrici di Indire, Laura Parigi, Jose Mangione e Giusy Cannella, si avvale della collaborazione di: Ilaria Rodella e Costanza Faravelli – Ludosofici; Giorgio Presti – Luca Andrea Ludovico Ricercatori – Laboratorio di Informatica Musicale (LIM), Università degli Studi di Milano; Roberta Passoni e Marco Pollano, Movimento di Cooperazione Educativa; Carla degli Esposti, matematica, Francesca Zangari Emmametodo; Giancarlo Monaca, Docente di Piccola Scuola di Serravalle D’Asti- Bimbisvegli – Rete di Cooperazione Educativa; Beate Weyland, pedagogista e architetto; Oreste Brondo, insegnante, e Gilberto Chirico, fisico; Stefania Russo, Insegnante di Piccola scuola sui Monti Daini- Premio Unesco Sostenibilità; Pamela Giorgi, Francesca Pizzigoni, Irene Zoppi, ricercatrici Indire.

Consulta la pagina: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/