Stay Home Live Lounge il Live Lounge di BBC

La BBC ha riunito alcune delle più grandi star della musica mondiale per dar vita al Live Lounge più ambizioso mai realizzato: STAY HOME LIVE LOUNGE uno straordinario live benefico per raccogliere fondi a supporto della lotta contro il Coronavirus.

Tra gli artisti coinvolti DUA LIPA, CHRIS MARTIN dei COLDPLAY, BASTILLE, RAG’N’BONE MAN, ELLIE GOULDING, YUNGBLUD e tanti altri…

Le star hanno interpretato il brano “Times Like These” dei Foo Fighters in un video che è stato tramesso in esclusiva all’interno del programma “One’s The Big Night In” della BBC.

I cantanti che hanno preso parte sono: 5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin of Coldplay, Dermot Kennedy, Dua Lipa, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD e Zara Larsson.

STAY HOME LIVE LOUNGE, registrato e filmato dagli stessi artisti presso le loro case e prodotto da Fraser T. Smith (vincitore del Grammy e Ivor Novello Award Smith), è stato tramesso per la prima volta su Radio 1, Radio 2, 1Xtra, 6Music e Asian Network giovedì 23 aprile, e on demand su BBC Sounds.

I proventi della vendita di questo singolo in UK, che saranno sommati ai fondi raccolti durante la trasmissione The Big Night In, saranno destinati alla BBC Children in Ned e Comic Relief, mentre i proventi della vendita internazionali andranno a WHO’s COVID-19 Solidarity Response Fund.

Il Live Lounge di BBC Radio 1 è stato per tanto tempo una destinazione immancabile per molti artisti, fornendo una piattaforma riconosciuta a livello globale per performance di elevata creatività. Il formato permette agli utenti di vedere e ascoltare i loro artisti preferiti eseguire interpretazioni acustiche dei loro brani più famosi, cosi come cover esclusive.

DUA LIPA «Sono molto orgogliosa del fatto che siamo riusciti a riunirci per registrare questa canzone e non vedo l’ora che tutti la ascoltino. È un pensiero rivolto a tutte le persone del mondo durante questi tempi difficili. Vi voglio bene».

EDDIE GOULDING: «Sono onorata di unirmi ad un gruppo di artisti così importante per lo speciale “Times Like These: BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge”. Inoltre, è ancora più importante ricordare il prezioso ruolo che ognuno di noi gioca nel portar gioia, coraggio e forza. Spero che questa canzone porti conforto durante tempi così difficili».

FRASER T SMITH «È un onore essere stato chiamato per produrre questo fantastico singolo, prendendo uno classico dei Foo Fighters, “Times Like These”, insieme al team di Radio 1 Live Lounge e ad un incredibile gruppo di artisti che si sono riuniti per registrare nonostante l’isolamento. La nostra intenzione era quella di creare una versione casalinga usando telefoni, pentole, padelle e chitarre acustiche che avrebbero reso onore sincerità degli artisti e della canzone, invece dell’artificiosità di un costoso studio di registrazione. Abbiamo provato a realizzare questo singolo in un modo artistico completamente diverso, adatto ai giorni attuali. Il testo è particolarmente attinente ai tempi difficili che stiamo vivendo e io spero davvero che i soldi raccolti possano aiutare la battaglia contro il COVID 19 nel mondo».

CLARA AMFO «Il Live Lounge è molto amato dagli ascoltatori di Radio 1 e sono molto contenta che sia servito per risollevare gli animi e raccogliere fondi per le persone colpite dal COVID 19. La musica è un dono e noi siamo molto grati ai Foo Fighters per questa canzone e a tutti gli artisti per il loro coinvolgimento e interpretazione. Scaricatela per aiutare, cantate tutti insieme e restate a casa».

CHRIS PRICE (direttore musicale di Radio 1): «Grazie a Fraser T. Smith, Foo Fighters e ad ogni artista che ha messo in campo la sua energia per questa straordinaria collaborazione… “Times Like These: BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge” manda un messaggio semplice al mondo: il potere della musica e della creatività umana può superare ostacoli apparentemente insormontabili per creare un senso di comunità, solidarietà e determinazione, anche a distanza».

Il video di STAY HOME LIVE LOUNGE è visibile al seguente link