Arriva il 30 aprile il Festival Day a sostegno della Musica e delle Imprese

Dopo il grande successo de L’Italia in una Stanza con 235 mila spettatori, 400 contributi video, 1.500 personaggi e musicisti del mondo della musica e dello sport coinvolti, 50 mila euro raccolti per la Protezione Civile, insieme a 50 associazioni, con Renzo Arbore testimonial, circa 50mila euro raccolti per la Protezione Civile contro il Corona Virus, torna con una grande giornata il Festival Day a Sostegno della Musica il prossimo giovedì 30 aprile, con una giornata dedicata ai festival del nostro paese, pilastro fondamentale della diffusione di musica e della piattaforma di scouting del Made in Italy musicale, che si terra’ dalle 14 alle 24 sulla piattaforma on line www.sport2u.tv .

Infatti, dopo il positivo bilancio della due giorni di musica, sport e solidarietà de ‘L’Italia in una Stanza’, con 28 ore di diretta sul sito web tv Sport2u e sui siti web e sui canali social di OASport, Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti, OAPlus, Lepida Tv, si e’ pensato di raddoppiare con una giornata che vede ad oggi l’adesione di oltre 60 festival presenti in tutta Italia e collegati insieme grazie alla ricca Rete dei Festival e Contest italiani che vede tra i portavoce unendo l’Italia Michele Lionello di Voci per la Liberta’, Roberto Grossi di Varigotti Festival e Giuseppe Marasco di Calabria Sona, tra gli altri, insieme ad AudioCoop, il coordinamento delle etichette discografiche indipendenti in Italia, e AIA, l’Associazione Italiana Artisti di Renato Marengo e Enrico Capuano.

Nata da un’idea di Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI e titolare di Meiweb.it, con il supporto di Enrico Spada, editore di OASport e di OAPlus, l’iniziativa, per la prima iniziativa si ricorda che, oltre al grande Renzo Arbore, hanno partecipato Paolo Belli & i Nomadi, Petra Magoni, Giovanni Gulino di Marta sui Tubi, Alberto Fortis, Francesco Baccini, Alberto Bertoli, la reunion degli Osanna e tantissimi altri nomi , per i festival hanno gia’ aderito, oltre al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, tantissimi festival provenienti da ogni parte d’Italia che interverranno nel Festival Day del 30 aprile a Sostegno della Musica e di tutte le Imprese e i Lavoratori della Musica, oltre 10 mila imprese con oltre 60 mila addetti, e saranno: Voci per la Liberta’, Rock Targato Italia, Premio Ciampi, Premio InediTO, Varigotti Festival, Calabria Sona, Uploadsounds, Botteghe d’Autore, OrientOccidente, Poggio Bustone, Premio Andrea Parodi, Folkest, Premio Osservatorio Giovani, Ghetto Nobile, Chez Donella, Premio Spazio d’Autore, Mazzarano World Fest, Acqua e Vino, Lennon Festival, Roccaling, Tienilpalco!, Trasporti Eccezionali, Afraka’ Rock Festival, Musplan , Ethnos Festival, Divino Jazz Festival, Biella Festival, Mo’ l’Estate Spirit Festival, , Castelrock, Orzorock, Gran Premio Manente, Le Castella Tarantella Week, Radicamenti, Taranta e Dintorni, Diatonic Festival, Tarantasia, Capo Festival, Materiali in Scena, Europla’, Premio Corrado Castellari, Cultural’Mente Indipendente, Fuochi e D’Intorni, Talent World Contest, Next Generation Festival, Verona in Love, Vox Day e tanti altri ancora.

Ogni festival avra’ uno spazio nel quale si presentera’ e presentera’ i suoi migliori artisti e potra’ fare un appello per una raccolta fondi a sostegno della musica e di strutture sanitarie del territorio, così da realizzare un viaggio attraverso i festival di tutta l’Italia e di tutte le nuove musiche del nostro paese.

Durante la giornata saranno interpellati i principali responsabili delle associazioni, delle imprese, dei lavoratori del settore musica per chiedere loro una fotografia sulla situazione della musica oggi in Italia, sugli interventi del Governo e dei privati e sugli scenari futuri per il settore, attraverso gli appelli diramati dagli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente, siglati da 16 associazioni del settore rappresentanti di tutta filiera creativa e tecnica delle piccole imprese e dei lavoratori precari della musica, e da altre realta’ come il Silb per il mondo delle discoteche, la Discoteca Laziale per i Negozi di Dischi, Cafim per gli Strumenti Musicali, A-Dj e AssoDejay per i disc jockey, l’Unione delle Orchestre per il Nord e l’Appello degli Artisti Folk per il Sud, Anat e Asmea per i promoter delle feste popolari, It Folk per i festival di area folk, Siedas per gli esperti di diritto d’autore e connessi, Esibirsi per i lavoratori precari dello spettacolo,il mondo sindacale e cooperativo, il circuito del jazz coi suoi rappresentanti e il circuito degli artisti che sta lavorando a un coordinamento e tantissimi altri soggetti.

Tra gli intervistati hanno dato la loro adesione Roberto Grossi e Michele Lionello della Rete dei Festival, Renato Marengo di AIA, Giuseppe Marasco di It – Folk, Gianni Pini di I-Jazz, Stefano Senardi del Premio Tenco, Massimo Bonelli del Primo Maggio, Claudio Formisano di Cafim per gli Strumenti Musicali, Giuliano Biasin di Esibirsi per i lavoratori dello spettacolo, Walter Giacovelli della piattaforma Musplan, Alessandra Paparelli Speaker Radio e Tv di Radio Italia Anni 60, Alessio Ambrosi di Acoustic Guitar Village della Fiera della Musica di Cremona, Pino Scarpettini del Fiofa, Federico Pozone di Music Day Roma, Maurizio Pasca del Silb, Deborah De Angelis di A-DJ, Valentina Giordano di Discoteca Laziale, Moreno Conficconi per le Orchestre, Enzo La Gatta Artista Folk de Le Nacchere Rosse, Alessandro Formenti per Lavoratori dello Spettacolo e tanti altri.

Tra gli oltre 1500 aderenti della prima L’Italia in una Stanza ci piace ricordare dal mondo della musica e dello spettacolo tra gli altri Renzo Arbore con la sua Orchestra di Quelli della Notte con Nino Frassica e tantissimi altri artisti, la reunion esclusiva degli Osanna, Petra Magoni, La Municipal, Gege’ Telesforo, Paolo Belli, Beppe Carletti, Nomadi, Lorenzo Baglioni, Roberta Giallo, Tony Pagliuca de Le Orme, Roberta Faccani, Erica Mou, Edoardo De Angelis, Francesco Baccini, Kutso, Yo Yo Mundi, Giovanni Gulino di Marta sui Tubi, Dado Moroni, Alberto Bertoli, Fabrizio Taver Tavernelli , Gessica Notaro, Cisco, Alessandro Gaetano, Marco Carena, Alberto Fortis, Jalisse, Luca Bassanese, Giangilberto Monti, Lu Colombo, Moreno Il Biondo, Franz Campi, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Sara 6, , Giuseppe Giacobazzi, Chiara Sani, Paolo Fantoni e Davide Dalfiume e il progetto #nonspegniamolamusicadalvivo con Mauro Ermanno Giovanardi, Perturbazione, Emanuele Dabbono, Lorenzo Monguzzi e tanti altri e la guest Jay Kay dei Jamiroquai e tanti altri ancora e con la colonna sonora di Fabio Abate con “Sono loro gli eroi” che ha aperto e chiuso le due dirette.

La giornata di giovedì 30 aprile non stop sara’ presentata dalle 14 alle 24 da Giordano Sangiorgi ed Enrico Spada coadiuvati da Enrico Deregibus e Ivana Stjepanovic e da Margherita Ventura e Claudio Bolognesi.

Per i festival e le associazioni che volessero aderire si puo’ scrivere a: segreteria@materialimusicali.it

Il Festivla Day e’ visibile su: www.sport2u.tv e Pagine Facebook di https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/, https://www.facebook.com/OAPlusMusicaSpettacolo/ ,

https://www.facebook.com/OASportExOlimpiazzurra/,

e le pagine YouTube del MEI e di OAPlus.

Tra i partner si segnalano Donna Glamour, 7VA, Radio Cusano Campus, Rete Oro e altre tv