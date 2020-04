Biagio Antonacci il nuovo singolo dal 4 maggio “Per farti felice”

PER FARTI FELICE, ballad dalla ritmica incalzante, è prodotto e arrangiata da Taketo Gohara, Placido Salamone e Biagio Antonacci e vede la collaborazione di musicisti eccezionali come il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne, Red Hot Chili Peppers), il bassista Spencer Zahn (Charlie Haden, Kimbra), oltre alla partecipazione dell’EdoDea Ensemble. Arrangiamento archi di Stefano Nanni, fiati arrangiati da Massimo Zanotti.

In PER FARTI FELICE, una delle dodici tracce del suo quindicesimo album, il cantautore condensa temi della sua continua ricerca, il suo continuo domandarsi, dove a parlare ora è una persona, ora due, ora gli altri, ora tutti noi.

Arriva in radio il 4 maggio, PER FARTI FELICE, il nuovo singolo di Biagio Antonacci tratto dal suo ultimo album CHIARAMENTE VISIBILI DALLO SPAZIO.

Per farti felice l’equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale