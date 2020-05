Domenica 3 maggio 7 donne – AcCanto a te” e sarà in compagnia di Laura Pausini

Share Facebook

Domenica 3 maggio, in seconda serata su Rai 3, andrà in onda il settimo e ultimo appuntamento di “7 donne – AcCanto a te” e sarà in compagnia di LAURA PAUSINI con una speciale selezione di brani tratti delle tre tappe dei suoi ultimi tour: “SIMILI WORLD TOUR” 2016 dallo stadio San Siro di Milano, “FATTI SENTIRE WORLD TOUR” 2018 dal Circo Massimo di Roma e due brani inediti tratti dal tour “LAURA BIAGIO STADI 2019”.

Tre spettacoli estremamente significativi per Laura. San Siro, con oltre 800 mq di schermi per il doppio palco ad abbraccio, disegnato dalla cantante stessa, è un concerto con un continuo crescendo musicale tra spettacolari laser show, coreografie d’impatto, momenti di grande magia e altri straordinariamente intimi.

Il concerto al Circo Massimo, invece, ha rappresentato un ulteriore primato per Laura, prima donna ad esibirsi sul palco dell’arena romana con due serate storiche. Infine, l’ultimo emozionante tour “Laura Biagio 2019”, con Biagio Antonacci, non solo un tour ma un inno all’amicizia e alla musica italiana, di cui, in esclusiva per la serata del 3 maggio, verranno estratti due brani realizzati da solista durante l’evento e mai andati in onda.

Le 7 artiste protagoniste di “Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto”, FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI e LAURA PAUSINI, con “7 donne – AcCanto a te” hanno portato la loro musica nelle nostre case, perchè anche in questi giorni così difficili per il mondo intero, nel quale necessariamente dobbiamo restare tutti nelle nostre case, l’emergenza femminile non si arresta ma diventa un’emergernza nell’emergenza.

“7 donne – AcCanto a te” è un modo per essere tutti più vicini grazie alla musica, oltre che una manifestazione di solidarietà e affetto verso tutte quelle donne vittime di violenza che in questi giorni sono costrette a stare in casa e per le quali “casa” non vuol dire stare in un posto sicuro. Per qualsiasi emergenza si ricorda che il 1522, numero di telefono gratuito per tutte le donne vittime di violenza e stalking, è sempre operativo, 24 ore su 24, anche tramite app, con operatrici specializzate ad accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime.