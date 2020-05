Paolo Belli il suo web-show torna su Facebook e YouTube “Belli in Casa”

Share Facebook

La terza puntata domenica 3 maggio alle 21

OSPITI Roy Paci, Lillo, Fabrizio Lamberti, Paola Minaccioni,

Stefano Sorrentino, Nicola Rizzoli, Carolyn Smith

1 maggio 2020 – Ancora grandi ospiti per la terza puntata del web-show di Paolo Belli “Belli in Casa”. Appuntamento fissato per domenica 3 maggio alle 21 in diretta – rigorosamente da casa – sulla pagina Facebook “Paolo Belli Ufficiale” e sul canale You Tube “paolo belli”. Ospiti della serata: Roy Paci, Lillo, Fabrizio Lamberti, Paola Minaccioni, Stefano Sorrentino, Nicola Rizzoli, Carolyn Smith.

Una puntata che si preannuncia ricca di contenuti interessanti e di sorprese: nel corso della serata sarà trasmesso il teaser del film con Lillo & Greg e Anna Foglietta “DNA – Decisamente Non Adatti”, disponibile on demand dal 30 aprile su Skyprimafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, Cg Digital e Rakuten Tv, prima pellicola che vede la coppia cimentarsi dietra la macchina da presa e che impegna Anna Foglietta nell’interpretazione di 3 personaggi distinti.

Considerato il grande successo dei primi live andati in onda, Paolo ha deciso di proporre al pubblico anche una striscia quotidiana di “Belli in casa”, in diretta tutti i pomeriggi in una versione più breve. La formula serale invece è concepita come un vero e proprio show TV in cui intervengono volti noti dello spettacolo, della musica e dello sport, come sempre rigorosamente in diretta da casa. Ovviamente presente la musica live, grazie a Thomas Romano e Francesco Guerra, musicisti e amici che accompagnano Paolo in questa bella avventura. Spazio anche agli spettatori da casa che possono intervenire inviando messaggi che vengono trasmessi in diretta sullo schermo e letti in tempo reale da Paolo e dai suoi amici.

LO SHOW

“Belli in Casa” è lo show ideato e condotto da Paolo Belli e che vede in ogni puntata la partecipazione di alcuni fra i tantissimi amici del cantante e conduttore. Viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Paolo Belli Ufficiale” e sul canale YouTube “paolo belli”.

DOVE VEDERE “Belli in Casa” in diretta:

Facebook https://www.facebook.com/paolobelliufficiale/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC7kZnCLJyLAOQCvBS4SWSEQ