Marshmello & Halsey per la prima volta insieme con il nuovo singolo “Be Kind”

Per l’artista nominata ai Grammy HALSEY si tratta della seconda uscita dell’anno dopo l’album “Maniac”, che ha raggiunto il #1 nella “Billboard Top Current Album” ed è stato certificato Platino in numerosi paesi, tra cui gli USA.

Il DJ multiplatino MARSHMELLO, posizionato al #5 della prestigiosa Top 100 DJs di DJMag, ha già due singoli all’attivo nel 2020: “Crusades (feat. Svdden Death)” e “Been Thru This Before” in collaborazione con Southside, Saint Jhn e Giggs.

Anche durante la quarantena, i due artisti non si sono fermati. HALSEY ha recentemente eseguito una commovente esibizione acustica per lo show di beneficenza “Jersey 4 Jersey” e ha donato 100.000 mascherine al personale sanitario di alcuni ospedali di Los Angeles.

MARSHMELLO, a sua volta, ha intrattenuto oltre 500.000 fan con i “Mello After Dark”, ovvero una serie di DJ set in live streaming da casa, e ha partecipato a “Pay It Forward Live” a supporto delle piccole imprese.